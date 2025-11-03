水星生醫攜手保瑞藥業 推進3D列印製藥技術平台

快訊

中央社／ 台北3日電

聚焦特殊需求藥物開發公司的水星生醫宣布，自主研發的StackDose製藥技術平台，將導入保瑞藥業位於中壢的PIC/S GMP廠，展開「製造室改造與工程技術支援專案」，未來希望能在國際市場推進3D列印製藥技術平台。

水星生醫今天透過新聞稿指出，這代表水星生醫技術平台將於明年落地在國際級PIC/S GMP製造環境，展現台灣創新製藥技術與國際級CDMO（委託開發暨製造服務）藥廠攜手促進台灣製藥技術突破、落地的關鍵一步。

水星生醫表示，此次合作將負責導入StackDose製藥設備、專利配方與技術驗證；保瑞中壢廠提供符合GMP規範的廠房改造、製程驗證及GMP環境整備等技術支援。雙方將共同建構符合PIC/S GMP標準的製藥環境，並完成設備安裝、驗證等，為後續新藥臨床試驗（IND）臨床製造與商轉奠定基礎。

在技術層面，StackDose技術平台結合3D粉末列印與獨家藥物黏合配方（binder）技術，此3D粉末列印製藥設備已取得美國FDA「新興技術項目」（EmergingTechnology Program，ETP），並在Pre-IND會議中也獲FDA正向回覆，確認具備進入IND申請階段的可行性。

水星生醫表示，保瑞藥業深耕國際CDMO領域，旗下擁有多處廠區通過美國FDA、日本PMDA（醫藥品醫療機器總合機構）及PIC/S GMP認證的生產基地，具備全球製造與營運體系；在國際政經局勢演進下，台灣口服製程將持續朝特殊、高價值製劑邁進。

隨著客製化藥物需求持續增加，3D列印技術可依需求製造複雜劑型與客製化釋放設計的藥品，可提升生產效率，也可降低原料浪費。

水星生醫表示，與保瑞合作，除了展現台灣製藥技術能量的整合，也為3D列印製藥技術的國際應用奠定基礎，將強化雙方於全球製藥市場的技術與競爭優勢。

