聯合骨材展現全球醫材領導實力 主辦全球關節重建使用者大會受重視
骨科醫材廠聯合（4129）3日表示，公司於10月31日至11月1日假越南河內舉辦「第十七屆全球關節重建使用者大會（Annual Reconstruction Conference, ARC）」，活動圓滿落幕。這項年度盛會除疫情期間暫停外，已持續舉辦多年，今年邁入第十七屆，為亞洲骨科關節重建領域最具代表性的重要國際會議之一。
本屆大會匯聚來自全球超過26個國家與地區的專家學者，包括美國、英國、法國、日本等醫療重鎮，以及來自亞洲與中南美洲的國際醫療專家，共有239位骨科專科醫師與136位醫療專業人士參與。會中安排發表40多篇專題論文，內容涵蓋臨床案例分享與手術技術交流，聚焦關節重建及臨床應用的新趨勢。
聯合表示，ARC不僅是專業知識與經驗交流的重要平台，更彰顯台灣醫材產業的創新實力與聯合在全球市場的影響力。透過與全球臨床專家的持續互動，聯合持續深化臨床合作，推動骨科技術精進與醫療品質提升，並進一步拓展國際合作與市場布局。
營運表現方面，聯合近年展現穩健成長動能，2021至2024年間，公司營收年複合成長率達 21.87％；2025年前三季累計營收達 41億元，年增 24％，顯示聯合產品與品牌在全球市場的高度信任與競爭力。
展望未來，聯合骨材將持續以「穩定供應高品質、可重現臨床成果的產品」為使命，推動亞洲醫療技術與全球醫學發展接軌。公司將以創新、合作與臨床導向為核心，深化產品研發與臨床應用，持續強化品牌的國際布局，穩步邁向成為亞洲領先、具國際影響力的骨科醫材品牌。
