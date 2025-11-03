快訊

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

聯合骨材展現全球醫材領導實力 主辦全球關節重建使用者大會受重視

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

骨科醫材廠聯合（4129）3日表示，公司於10月31日至11月1日假越南河內舉辦「第十七屆全球關節重建使用者大會（Annual Reconstruction Conference, ARC）」，活動圓滿落幕。這項年度盛會除疫情期間暫停外，已持續舉辦多年，今年邁入第十七屆，為亞洲骨科關節重建領域最具代表性的重要國際會議之一。

本屆大會匯聚來自全球超過26個國家與地區的專家學者，包括美國、英國、法國、日本等醫療重鎮，以及來自亞洲與中南美洲的國際醫療專家，共有239位骨科專科醫師與136位醫療專業人士參與。會中安排發表40多篇專題論文，內容涵蓋臨床案例分享與手術技術交流，聚焦關節重建及臨床應用的新趨勢。

聯合表示，ARC不僅是專業知識與經驗交流的重要平台，更彰顯台灣醫材產業的創新實力與聯合在全球市場的影響力。透過與全球臨床專家的持續互動，聯合持續深化臨床合作，推動骨科技術精進與醫療品質提升，並進一步拓展國際合作與市場布局。

營運表現方面，聯合近年展現穩健成長動能，2021至2024年間，公司營收年複合成長率達 21.87％；2025年前三季累計營收達 41億元，年增 24％，顯示聯合產品與品牌在全球市場的高度信任與競爭力。

展望未來，聯合骨材將持續以「穩定供應高品質、可重現臨床成果的產品」為使命，推動亞洲醫療技術與全球醫學發展接軌。公司將以創新、合作與臨床導向為核心，深化產品研發與臨床應用，持續強化品牌的國際布局，穩步邁向成為亞洲領先、具國際影響力的骨科醫材品牌。

延伸閱讀

路跑／第18屆MIZUNO美津濃馬拉松接力賽 每組皆破場地紀錄 創獎金滿貫

AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

繼承傅明光遺志…台灣首個傳統匠師產業工會今成立 會員橫跨20至80世代

國內外利多頻傳 台股11月有望延續10月表現

相關新聞

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

三峽北大特區台北大學正門附近，有一棟神秘27層住宅大樓，根據住展雜誌資料，該大樓屋齡已6年，但一直沒有對外銷售，也沒有實...

2026臺南橡塑膠工業展 熱烈招商中

臺南市政府為協助橡塑膠相關業者產業升級轉型、促進產業交流合作，拓銷市場，規劃於2026年3月18至21日於大臺南會展中心...

美國關稅影響海外訂單 樹德廠拍3折起規劃關稅回饋專區

美國關稅影響海外訂單，國內知名塑膠收納與金屬工業整理大廠樹德企業，將於11月5日盛大舉行廠拍，今年以「一年一次、只有六天...

財富管理論壇後天登場 富蘭克林投顧資深副總羅尤美：另類資產納投資組合

全球金融市場持續震盪，資產配置策略正面臨前所未有的考驗，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，從美國近年機構法人與家...

台塑集團攻新能源 三面進擊…台塑新智能儲能櫃電芯將完成驗證

台塑集團強攻新能源市場，三路並進。台塑集團旗下台塑新智能總經劉慧啓表示，供應AI資料中心（Data Center）商用儲...

台塑新智能積極參與「表後儲能」標案

政府鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，且須使用國產電芯，台塑新智能總經理劉慧啓表示，將積極參與相關標案；另外，政府期許203...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。