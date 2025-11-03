蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

三峽北大特區台北大學正門附近，有一棟神秘27層住宅大樓，根據住展雜誌資料，該大樓屋齡已6年，但一直沒有對外銷售，也沒有實價資料，近日網友傳出該大樓將正式開賣，在網路引起不少討論。

此大樓由永裕居建設投資興建，案名為「詠藝」。記者電話詢問，該公司人員表示確實已準備銷售，不過目前僅接受預約參觀，開價尚未確定。

至於為何蓋好6年卻不銷售？公司人員表示，因為內部還沒完工，希望做到完美再公開 。

永裕居建設為三峽北大在地建商，根據永裕居官網，該公司之前曾興建「達人生活」、「心六藝」兩建案，都在北大特區，其中達人生活屋齡已19年，心六藝屋齡已16年，「詠藝」為該公司第三個建案。

根據住展資料，詠藝位於北大特區學勤路林蔭道第一排，基地面積達1596坪，規畫興建地上27樓，地下4層，坪數為51~77坪中大坪數，2019年即已完工取得使照。該大樓一樓設有店面，其中部分店面已租給銀行設立分行。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，該建案過去幾年曾多次傳出公開銷售，不過都只聞樓梯響，並未實際銷售，原因並不清楚。由於規畫中大坪數，且具豪宅外觀，加上地段優勢，先前市場一直認為開價會創區域新高。

目前網路有人預測可能開出8字頭，陳炳辰表示，現在北大特區最高成交單價就是6字頭，雖然該大樓有地段優勢，但一下子要跳到8字頭，銷售具有相當難度。尤其個案坪數較大，開到8字頭，總價要4千萬到5千萬，困難度更高。