美國關稅影響海外訂單 樹德廠拍3折起規劃關稅回饋專區

美國關稅影響海外訂單，國內知名塑膠收納與金屬工業整理大廠樹德企業，將於11月5日盛大舉行廠拍，今年以「一年一次、只有六天」3折起做訴求，因應美國對等關稅影響，特別推出「關稅回饋專區」，將外銷歐美的高品質產品，特價優惠給國內消費者。

美國20%對等關稅疊加，對台灣塑膠、金屬機械等製造業者造成顯著衝擊，部分出口導向業者面臨訂單萎縮，甚至「撐不下去」的窘境。

樹德董事長吳宜叡認為，相較於中國大陸、東南亞等主要競爭國家，台灣塑膠業的關稅仍具備相對優勢，因為台灣是出口商，加上主要競爭者都被課了高關稅，該緊張的應該是美國的進口商和消費者，需承擔疊加出來的成本。

吳宜叡客觀分析，長期來看台灣業者無須太過緊張，但「短期衝擊仍不可免」，以自家樹德SHUTER、livinbox等主力外銷品牌，課徵關稅3個月以來，仍須面對美國經銷商加強議價壓力與下單保守情況，除了繼續深化佈局已久的歐盟、日本等市場，也將強化內銷市場。

這次的樹德廠拍「關稅回饋專區」，就是希望國人以平價享受外銷歐美高品質收納用品，進而提高自家的品牌全國知名度與信任度。

樹德廠拍連續第三年在南投半山夢工廠舉辦，這次廠拍除了招牌的惜福品、出清品3折起，每日一物有機會抽中泰國來回機票，每天下午2點的1元競標、限時搶購，不用排、不用搶的「點點成金」集點換贈品活動，在廠拍期間消費都可累積兌換樹德收納精品。

行銷單位表示，樹德廠拍「買到賺到」是消費者趨之若鶩的原因，今年還創下了三大特色：

1. 進入樹德廠拍免門票，消費滿280元還可免費參觀夢工廠；2. 擴大廠拍規模到生產線上，成為名符其實的真廠拍；3. 集結了Burberry、GUCCI、Chloe、COACH、MK等歐美名牌，南投地區規模最大的世界精品特賣會。