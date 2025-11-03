永昕簽署日本RIN專利授權 強化ADC技術布局與服務能量

永昕（4726）宣布已與日本RIN Institute Inc.完成授權合約簽署，獲得在全球CDMO服務中使用RIN專有的Val-Leu-Lys（VLK）連結子技術的權利。

RIN的VLK連接子已證明具有優異的抗腫瘤功效和高血清穩定性，能夠開發出更先進的抗體藥物複合體（ADC）。具體來說，VLK連接子透過腫瘤微環境作用（Tumor Microenvironment）和增強ADC內吞（Internalization）兩種機制促進細胞毒性。這項協議的簽署，將強化永昕為全球藥廠合作夥伴提供差異化ADC解決方案的能力。

永昕董事長暨總經理陳佩君表示，永昕持續推動創新與高品質ADC解決方案的重要里程碑，此次合作不僅提升技術實力，更彰顯永昕次世代ADC療法開發的承諾。此次合作是延續雙方於2025年4月7日簽署的意向書（LOI），該意向書為雙方在推動ADC創新方面建立了更緊密合作的基礎。

全球ADC市場快速成長，永昕自2021年起持續開發多項技術平台，並於2022年底策略投資建誼生技，合作提供一站式ADC CDMO合作，效益已逐步顯現；此次更進一步取得RIN全球CDMO應用授權，不僅強化公司在ADC製程開發的差異化技術佈局，也有助於吸引更多國際新藥開發公司合作開發次世代ADC。目前已接獲多家潛在客戶合作詢問，顯示市場對此專利技術的高度關注，預期將對永昕市場競爭力帶來正面效益。