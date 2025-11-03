財富管理論壇後天登場 富蘭克林投顧資深副總羅尤美：另類資產納投資組合

全球金融市場持續震盪，資產配置策略正面臨前所未有的考驗，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，從美國近年機構法人與家族辦公室的投資布局看出，真正完整的資產配置，已經超越傳統框架，運用另類資產與私募股權二級市場，打造多元分散、穩健增值的投資藍圖。

經濟日報將於本周三（5日）舉行「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，羅尤美將發表演講，主題為「解鎖財富密碼：另類投資與私募股權二級市場」。本論壇由經濟日報主辦，中信銀行、國泰金控（2882）、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

羅尤美表示，另類資產包括私募股權、私募債權、房地產、基礎建設、數位資產等，能擴大接觸更多產業領域的投資獲利機會。此外，另類資產與傳統股票、債券的相關性較低，能有效分散投資組合風險，滿足機構法人與家族辦公室提高投資組合韌性的需求。

羅尤美表示，從傳統股債出發，到黃金、房地產等各資產類別，在投資組合中都扮演不同角色，可以幫助投資人在不同的經濟與金融環境下獲得適合自己的風險調整後報酬。納入另類資產投資，才是完整投資組合的最後一塊拼圖。

不過，私募股權各具特色、報酬差異大，基金選擇的重要性遠高於公開市場股權。羅尤美表示，私募股權二級市場的報酬分布範圍小於初級私募股權，因為分散不同的成立年分、國家地區、公司數目，並以四至五年的成熟私募股權為主，投資人無須再投入資本，因此風險更為分散、波動較低，適合私募股權的投資新手。

羅尤美指出，私募股權二級市場在美國發展歷史已超過30年，投資人可選擇國際知名經驗豐富、專注二級私募股權且募資能力強的經理團隊，再評估經理團隊的資產配置與操盤績效。

羅尤美表示，亞太家族辦公室數量在六年間增長六倍到1,200家，對私募股權二級市場的興趣持續升溫。2025年的調查顯示，逾40%的家辦預計增加二級私募股權的配置，成為推動另類資產市場的重要力量。這一趨勢意味高資產客戶不再局限於傳統股債，而是積極尋求多元化、分散化的資產配置。