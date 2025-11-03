台塑新智能積極參與「表後儲能」標案
政府鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，且須使用國產電芯，台塑新智能總經理劉慧啓表示，將積極參與相關標案；另外，政府期許2030年物流車、商用大巴都能率先電動化，政策積極推動助達標，台塑集團也將不會缺席。
為了鼓勵綠能發展，經濟部日前公布「表後儲能補助要點」，將自明年起鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，並強調表後儲能（Behind-the-Meter, BTM）設備必須使用國產電芯。
業者說明，表後儲能是指安裝在用戶端台電電錶後方的儲能系統，主要功能是為用戶自身用電服務，而不需參與電網調度。經濟部日前公布「表後儲能補助要點」，補助方案為每MWh（千度）補助500萬元，單一案場補助上限5,000萬元，第一年匡列預算15億元，預計可支持300MWh的儲能容量。
劉慧啓表示，表後儲能是提升電網韌性非常關鍵的一環，台塑新智能除了具備自行開發電芯的實力之外，也希望能與台灣所有電芯同業攜手，共同支援台電與政府的政策推動，讓再生能源能更穩定接入電網，進一步提升全國電網的穩定性與韌性。
劉慧啓也表示，目前全世界主要國家都在補助本土電芯，包括中國、美國、歐洲等地，台灣也開始針對本土電芯導入補助政策，尤其在電動大巴與儲能系統方面，有部分方案正在檢討。未來若政府能針對「使用本土電芯」的專案給予補貼，對於建立完整新能源產業鏈會非常關鍵。他強調，雖然台塑新智能並不是靠補助來競爭，但是希望在起步階段，能與國際品牌「平等起跑」。
