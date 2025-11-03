快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

亞泥深耕低碳轉型 報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥近日在第八屆「資源循環績優企業評選」中榮獲「資源循環組」金質獎肯定，亞泥副總經理兼總廠長張志鵬（左二）代表受獎。亞泥／提供
亞泥近日在第八屆「資源循環績優企業評選」中榮獲「資源循環組」金質獎肯定，亞泥副總經理兼總廠長張志鵬（左二）代表受獎。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）長期深耕循環經濟與低碳轉型，近日在環境部資源循環署主辦的第八屆「資源循環績優企業評選」中脫穎而出，榮獲「資源循環組」金質獎肯定，展現亞泥在傳統產業中落實循環再利用、減碳創新與永續管理的卓越成效。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩指出，「資源循環績優企業評選金質獎」旨在表揚企業於源頭減廢、創新應用及再生料循環利用等面向的整體成果，累計已吸引逾百家企業參與，成功樹立多項循環經濟典範，展現台灣產業鏈的綠色競爭力與創新潛能。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，面對氣候變遷與資源枯竭的全球挑戰，亞泥以「循環製程＋低碳技術」為雙軸轉型策略，透過導入智慧化AI生產系統，除了提升生產效率，更精準控制燃料與原料使用，大幅降低碳排放。他進一步表示，在資源循環上，亞泥開發全方位水泥窯協同處理廢棄物技術，以「原料替代、燃料替代」雙模式，將工業副產物、爐碴與汙泥等廢棄物循環再利用，重新投入生產系統，達成廢棄物減量與資源再生的雙重效益。

近年亞泥更積極打造「從原料端到使用端」的完整循環鏈。2024年推出的「低碳水泥」產品，全數通過ISO 14067碳足跡查證，為國內建築業邁向淨零建築提供具體實踐案例，也成功推動地方產業鏈一同轉型升級。

亞泥強調，永續不僅是責任，更是企業競爭力。從礦山開採、製程管理、運輸物流到產品應用，亞泥以綠色製程為核心，建立可追溯的碳排放管理系統，確保每一環節的碳足跡透明可衡量。展望未來，亞泥將持續深化循環創新，推進「低碳水泥」與「零廢製程」目標，結合AI智慧製造與循環材料技術，打造符合國際趨勢的綠色供應鏈。

此次榮獲「資源循環績優企業金質獎」，不僅是對亞泥長期永續行動力的肯定，更象徵傳統產業在綠色轉型道路上的無限可能，也展現企業以實際行動落實環境保護與社會共榮的堅定承諾。

低碳 製程 綠色

延伸閱讀

APEC會場直擊 大陸國家主席習近平催生AI合作組織

PCB設備商揪伴轉型 大搶商機

永康砲校原址轉型創意園區 保留原生樹木打造40米林蔭大道

全球暖化影響農業 英國轉型種稻非異想天開

相關新聞

台塑集團攻新能源 三面進擊…台塑新智能儲能櫃電芯將完成驗證

台塑集團強攻新能源市場，三路並進。台塑集團旗下台塑新智能總經劉慧啓表示，供應AI資料中心（Data Center）商用儲...

財富管理論壇後天登場 富蘭克林投顧資深副總羅尤美：另類資產納投資組合

全球金融市場持續震盪，資產配置策略正面臨前所未有的考驗，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，從美國近年機構法人與家...

台塑新智能積極參與「表後儲能」標案

政府鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，且須使用國產電芯，台塑新智能總經理劉慧啓表示，將積極參與相關標案；另外，政府期許203...

亞泥深耕低碳轉型 報捷

亞洲水泥長期深耕循環經濟與低碳轉型，近日在環境部資源循環署主辦的第八屆「資源循環績優企業評選」中脫穎而出，榮獲「資源循環...

智慧經營／威剛科技董事長陳立白 斜槓經營 築跨界版圖

記憶體模組大廠威剛科技在全球科技產業中占有一席之地，其背後的推手就是董事長陳立白，憑藉敏銳眼光與冒險精神，從白手起家到事...

經濟選書／世界金融解密 南海公司泡沫事件

17世紀末，始於荷蘭的投資熱潮延燒至英國，參與各種戰爭的英國軍火公司的股票大受歡迎。1690年以後，英國超過20家公司發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。