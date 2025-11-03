亞泥深耕低碳轉型 報捷

亞洲水泥（1102）長期深耕循環經濟與低碳轉型，近日在環境部資源循環署主辦的第八屆「資源循環績優企業評選」中脫穎而出，榮獲「資源循環組」金質獎肯定，展現亞泥在傳統產業中落實循環再利用、減碳創新與永續管理的卓越成效。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩指出，「資源循環績優企業評選金質獎」旨在表揚企業於源頭減廢、創新應用及再生料循環利用等面向的整體成果，累計已吸引逾百家企業參與，成功樹立多項循環經濟典範，展現台灣產業鏈的綠色競爭力與創新潛能。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，面對氣候變遷與資源枯竭的全球挑戰，亞泥以「循環製程＋低碳技術」為雙軸轉型策略，透過導入智慧化AI生產系統，除了提升生產效率，更精準控制燃料與原料使用，大幅降低碳排放。他進一步表示，在資源循環上，亞泥開發全方位水泥窯協同處理廢棄物技術，以「原料替代、燃料替代」雙模式，將工業副產物、爐碴與汙泥等廢棄物循環再利用，重新投入生產系統，達成廢棄物減量與資源再生的雙重效益。

近年亞泥更積極打造「從原料端到使用端」的完整循環鏈。2024年推出的「低碳水泥」產品，全數通過ISO 14067碳足跡查證，為國內建築業邁向淨零建築提供具體實踐案例，也成功推動地方產業鏈一同轉型升級。

亞泥強調，永續不僅是責任，更是企業競爭力。從礦山開採、製程管理、運輸物流到產品應用，亞泥以綠色製程為核心，建立可追溯的碳排放管理系統，確保每一環節的碳足跡透明可衡量。展望未來，亞泥將持續深化循環創新，推進「低碳水泥」與「零廢製程」目標，結合AI智慧製造與循環材料技術，打造符合國際趨勢的綠色供應鏈。

此次榮獲「資源循環績優企業金質獎」，不僅是對亞泥長期永續行動力的肯定，更象徵傳統產業在綠色轉型道路上的無限可能，也展現企業以實際行動落實環境保護與社會共榮的堅定承諾。