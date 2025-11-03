台塑集團攻新能源 三面進擊…台塑新智能儲能櫃電芯將完成驗證

台塑集團強攻新能源市場，三路並進。台塑集團旗下台塑新智能總經劉慧啓表示，供應AI資料中心（Data Center）商用儲能櫃所需的電芯將在11月完成首批驗證，一旦通過後可望自明年起正式打進全球AI產業供應鏈。

劉慧啓表示，自彰濱廠投產營運後，近期業務成長動能正逐步由大型儲能櫃、低碳運輸車動力電池、再延伸到商用儲能櫃市場，隨著台塑新智能在新能源市場接單量逐步擴增，目前訂單能見度已達到明年上半年。

台塑新智能主要營運成長動能

因應未來新能源市場需求，劉慧啓透露，台塑新智能正積極推進新產能規劃，期許明年6月前完成24公頃的彰濱二廠設計，若順利將在明年第4季啟動新廠動工，投資金額將達百億元以上。

台塑新智能日前召開記者會，宣示以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展示AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等，從低碳運輸、工商儲能到 循環經濟皆有完整布局，將有三階段布局。

第一階段，台塑新智能現階段的業績仍以大型儲能櫃為主，今年已接獲約13至15個儲能案場的合作訂單，其中已經有九個案場完工並正式併入電網，另外五個案場正在施工中，後續還有幾個超大型案場正在規劃中，規模都是到數百MW 等級。

其次，台塑新智能開發的電動大巴士用動力電池，今年已接獲超過200輛電動大巴訂單，目前陸續交貨中，第二家電動大巴客戶也正要開始交貨，後續包括桃園機場T3接駁車等多家訂單也將洽談，未來每年由台塑新智能供應的電動大巴電池訂單都將有兩、三百輛需求；而台塑新智能日前發表電動商用車動力電池，中華汽車將成為首批導入車廠，目標明年6月正式量產。

第三，台塑新智能發表的96V50Ah鋰鐵UPS電池系統，是專為AI資料中心打造，著眼於美國AI運算需求對電網造成的高負載挑戰，此系統將進軍美國市場，成為AI供電的關鍵助力。劉慧啓表示，繼大型儲能櫃之後，台塑新智能看好這塊商用儲能櫃市場，預計今年11月完成其所需電芯首批系統驗證，一旦通過後可望正式打進全球AI產業供應鏈。

劉慧啓指出，目前台塑新智能整體營收中，大型儲能系統占比約85%，車用動力電池含電動大巴、商用車約 15%，未來隨著AI資料中心與 HVDC（高壓直流）應用快速成長，預期明年下半年到2027 年，商用儲能櫃營收占比要至少提升到20% 以上，主因AI資料中心的電力備援需求非常龐大，包括OpenAI、NVIDIA的數據中心都需要高壓、穩定且高安全性的電池系統。