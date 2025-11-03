快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

台塑集團攻新能源 三面進擊…台塑新智能儲能櫃電芯將完成驗證

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團旗下台塑新智能總經劉慧啓表示，供應AI資料中心（Data Center）商用儲能櫃所需的電芯將在11月完成首批驗證。圖為台塑新智能產線。 圖/聯合報系資料照
台塑集團旗下台塑新智能總經劉慧啓表示，供應AI資料中心（Data Center）商用儲能櫃所需的電芯將在11月完成首批驗證。圖為台塑新智能產線。 圖/聯合報系資料照

台塑集團強攻新能源市場，三路並進。台塑集團旗下台塑新智能總經劉慧啓表示，供應AI資料中心（Data Center）商用儲能櫃所需的電芯將在11月完成首批驗證，一旦通過後可望自明年起正式打進全球AI產業供應鏈。

劉慧啓表示，自彰濱廠投產營運後，近期業務成長動能正逐步由大型儲能櫃、低碳運輸車動力電池、再延伸到商用儲能櫃市場，隨著台塑新智能在新能源市場接單量逐步擴增，目前訂單能見度已達到明年上半年。

台塑新智能主要營運成長動能
台塑新智能主要營運成長動能

因應未來新能源市場需求，劉慧啓透露，台塑新智能正積極推進新產能規劃，期許明年6月前完成24公頃的彰濱二廠設計，若順利將在明年第4季啟動新廠動工，投資金額將達百億元以上。

台塑新智能日前召開記者會，宣示以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展示AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等，從低碳運輸、工商儲能到 循環經濟皆有完整布局，將有三階段布局。

第一階段，台塑新智能現階段的業績仍以大型儲能櫃為主，今年已接獲約13至15個儲能案場的合作訂單，其中已經有九個案場完工並正式併入電網，另外五個案場正在施工中，後續還有幾個超大型案場正在規劃中，規模都是到數百MW 等級。

其次，台塑新智能開發的電動大巴士用動力電池，今年已接獲超過200輛電動大巴訂單，目前陸續交貨中，第二家電動大巴客戶也正要開始交貨，後續包括桃園機場T3接駁車等多家訂單也將洽談，未來每年由台塑新智能供應的電動大巴電池訂單都將有兩、三百輛需求；而台塑新智能日前發表電動商用車動力電池，中華汽車將成為首批導入車廠，目標明年6月正式量產。

第三，台塑新智能發表的96V50Ah鋰鐵UPS電池系統，是專為AI資料中心打造，著眼於美國AI運算需求對電網造成的高負載挑戰，此系統將進軍美國市場，成為AI供電的關鍵助力。劉慧啓表示，繼大型儲能櫃之後，台塑新智能看好這塊商用儲能櫃市場，預計今年11月完成其所需電芯首批系統驗證，一旦通過後可望正式打進全球AI產業供應鏈。

劉慧啓指出，目前台塑新智能整體營收中，大型儲能系統占比約85%，車用動力電池含電動大巴、商用車約 15%，未來隨著AI資料中心與 HVDC（高壓直流）應用快速成長，預期明年下半年到2027 年，商用儲能櫃營收占比要至少提升到20% 以上，主因AI資料中心的電力備援需求非常龐大，包括OpenAI、NVIDIA的數據中心都需要高壓、穩定且高安全性的電池系統。

台塑集團 電池 AI

延伸閱讀

台灣「健美文蛤」名單出爐 台塑輔導養殖戶在雲林辦文蛤選美

雲林特色文蛤節四湖登場 台塑農漁輔導成果成亮點

台塑推商用電池 中華車導入

鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

相關新聞

台塑集團攻新能源 三面進擊…台塑新智能儲能櫃電芯將完成驗證

台塑集團強攻新能源市場，三路並進。台塑集團旗下台塑新智能總經劉慧啓表示，供應AI資料中心（Data Center）商用儲...

財富管理論壇後天登場 富蘭克林投顧資深副總羅尤美：另類資產納投資組合

全球金融市場持續震盪，資產配置策略正面臨前所未有的考驗，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，從美國近年機構法人與家...

台塑新智能積極參與「表後儲能」標案

政府鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，且須使用國產電芯，台塑新智能總經理劉慧啓表示，將積極參與相關標案；另外，政府期許203...

亞泥深耕低碳轉型 報捷

亞洲水泥長期深耕循環經濟與低碳轉型，近日在環境部資源循環署主辦的第八屆「資源循環績優企業評選」中脫穎而出，榮獲「資源循環...

智慧經營／威剛科技董事長陳立白 斜槓經營 築跨界版圖

記憶體模組大廠威剛科技在全球科技產業中占有一席之地，其背後的推手就是董事長陳立白，憑藉敏銳眼光與冒險精神，從白手起家到事...

經濟選書／世界金融解密 南海公司泡沫事件

17世紀末，始於荷蘭的投資熱潮延燒至英國，參與各種戰爭的英國軍火公司的股票大受歡迎。1690年以後，英國超過20家公司發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。