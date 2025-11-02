點子農場／從新加坡經驗 以國家敘事看台灣未來

今年是新加坡建國60周年，我國駐新加坡代表童振源寫了《新加坡六十年：小國大智慧的故事》這本書，用60篇文章來分析新加坡的成功經驗。

「新加坡成功的三大基石是：唯才是用、良政善治、促進族群和諧。」童振源說，新加坡在60年前建國時，當時的總理李光耀就用「不知道明天會發生什麼事」來激發新加坡人民的危機意識，這也造就了今天的三大基石。

聽完童振源演講，我也分享了對新加坡「國家敘事」的一些觀察。他所說的三大基石的背後，其實是國家敘事所造就。新加坡的國家敘事（national narrative）可以被總結為:「從弱小到強大、從多元到團結、從依附到自主」的發展故事。

一個國家的轉折往往不在政策，而在故事。1965年獨立時，新加坡是被迫離開馬來西亞的「孤兒國」，沒有資源、沒有水、沒有市場。李光耀在國會上說：「我們是世界上最脆弱的國家之一。今天活著，不代表明天還會在。」這不是煽情，而是一種敘事策略。當國家把「不確定」變成「集體的使命」，危機感就成了經濟動能。新加坡的經濟奇蹟，其實是從「恐懼」出發的故事。

經濟學教我們看GDP、出口值、投資率；但政治心理學提醒我們，這些數字背後其實都有一個共同的驅動因子──「信任」，而信任正來自敘事。新加坡的「國家敘事」不只是激勵口號，而是精密的「信任工程」：

˙唯才是用：告訴人民「只要有能力，就能改變命運」，因此全民相信教育投資值得。

˙良政善治：故事核心是「政府清廉、制度公正」，讓外資敢進來，讓公民願意繳稅。

˙族群和諧：故事的隱喻是「我們雖不同，但在同一艘船上」，這讓社會穩定成為投資的前提。

以上這些「敘事基石」支撐了新加坡的經濟戰略，從港口貿易到高科技金融，從移民社會到全球人才樞紐。

換言之，新加坡不是靠資源致富，而是靠「敘事讓人信任、信任創造制度、制度支撐經濟」。

回頭看台灣，我們的國家敘事卻是模糊而矛盾的，這種模糊，讓國家的「經濟敘事」也變得不確定。

新加坡的經濟是「為了生存而奮鬥」，而台灣的經濟，往往被夾在「自由與依附」之間，我們有民主，但缺乏方向；有產業，但缺乏共同信念。

今日的台灣經濟，表面亮麗，內裡焦慮。我們擁有護國神山，但半導體的繁榮掩蓋了製造業外移與產業升級的停滯；年輕世代面對房價、低薪、勞動壓力，對未來缺乏希望；高齡化、少子化、人才外流正在侵蝕生產力；政治長期陷入對立，社會信任度下降。在這樣的情況下，經濟政策的成效往往被心理氛圍抵銷。問題不是沒有政策，而是沒有故事。

台灣需要新的敘事，能讓人相信這個社會仍有共同的理想未來。台灣可以發展新的經濟敘事，從代工到代夢，從輸出產品到輸出文化。

這樣的敘事不只是一種品牌宣言，而是一種國家心智。強調「創意×公益×生意」，也就是「三意精神」，讓經濟發展不只是GDP的成長，而是生活品質、文化深度與社會信任的共生體。

當一個國家能說出一個所有人都想參與的故事，奇蹟自然就會在敘事的底層萌芽。最強大的力量，永遠來自相信未來的人。