經濟選書／世界金融解密 南海公司泡沫事件

17世紀末，始於荷蘭的投資熱潮延燒至英國，參與各種戰爭的英國軍火公司的股票大受歡迎。1690年以後，英國超過20家公司發行新股，隨著投資者的湧入，交易量也飆升，繁榮程度可與鼎盛時期的阿姆斯特丹股票市場媲美。在眾多公司中，南海公司（South Sea Company）在1711年，也就是股票投資熱潮達到顛峰時期，應英國政府所需成立。

當時，英國因參與西班牙王位繼承戰爭（1701~1714年），因此背上沉重的債務。國債發行與軍事支出已占國家財政9%。為此，英國政府成立南海公司，希望利用這家公司的盈利償還國債。主要預期收益來源是南太平洋地區的壟斷貿易事業，和對西班牙殖民地的奴隸貿易。然而，南海公司成立後的收益遠遠未達預期，交易量也不大。再加上，1718年英國與西班牙之間戰爭再次爆發，使得南海公司財政更是每況愈下。

1719年，面對財政困境毫無好轉的跡象，南海公司為解決債務制定特別對策：拿到政府授權，發行自家股票，再用這些股票抵政府的債務。如此一來，那些借錢給政府的人可以放棄自己應收的款項，改拿南海公司的股票。從現代的角度來解釋，相當於將債權人身分轉變為股東。

對尋找有投資前景的人來說，不管是南海公司的複雜結構或經營困境，都不是重要問題。擁有一家令人羨慕的公司股票就足以令他們滿意。為了吸引投資者，南海公司還散布一些謠言，如已獲得與西班牙殖民地的通商權和銀礦等。憑藉這種方式，成為南海股東的人成了眾人眼中羨慕的對象。因為南海公司股價從1720年1月的120英鎊，上漲到同年5月的500英鎊，6月更是飆到1,000英鎊，而這一切發生在短短六個月內。

隨著南海公司股價暴漲，投資者不顧一切購買股票。市場上渴望從股市獲利的人數急遽增加，導致整個股市陷入瘋狂。這股投資熱潮也被不法分子利用，不少無牌照的空殼公司騙取投資資金。英國政府判斷市場處於非理性過熱狀態，在1720年6月制定《泡沫法》（The Bubble Act），旨在阻止無照公司設立，保護投資人。

但這項措施帶來意想不到的反效果。投資熱潮突然降溫，包括南海公司在內的所有公司股票交易瞬間停滯。投資者後來才意識到南海公司的真相，急忙賣掉手中股票，股票被大量拋售。隨著股市泡沫的破裂，南海公司的股價一落千丈，原本飆升到近十倍的股價不到一年就回落原點。

那些期待像中樂透一樣，從股票投資獲利的人蒙受了無法言喻的損失，其中有不少人破產，甚至走上自殺的絕路。艾薩克．牛頓也是受害者，他被認為是歷史上最偉大的物理學家之一，曾在投資初期賺得7,000英鎊，但在泡沫破裂後，損失了2萬英鎊（以現值換算，約為300萬美金）。牛頓曾表示：「我可以計算行星的運行軌道，卻無從計算人類的瘋狂。」這句話清楚反映他當時經歷的痛苦。

然而，並非所有投資者都因南海泡沫崩盤而蒙受損失，有些人在泡沫破滅之前已出售股票，獲得豐厚的利潤，如奠定西方音樂基礎，被稱為「音樂之母」的弗里德里希．韓德爾。他透過南海公司賺取的利潤，創立由頂尖音樂家組成的皇家音樂學院。（摘自《世界金融解密》，日月文化出版）