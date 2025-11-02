智慧經營／威剛科技董事長陳立白 斜槓經營 築跨界版圖

快訊

記憶體模組大廠威剛科技（3260）在全球科技產業中占有一席之地，其背後的推手就是董事長陳立白，憑藉敏銳眼光與冒險精神，從白手起家到事業橫跨半導體、娛樂、運動與文化，寫下一段不凡的創業傳奇。

不怕失敗 大心臟哲學獲印證

2001年，陳立白與妻子、總經理陳玲娟共同創辦威剛。創業第一年，威剛便交出「年營收12.3億元、EPS2.84元」的漂亮成績單，從一開始便展現強勁爆發力。陳立白常說，記憶體產業是一場高風險馬拉松，漲跌循環難以預測，要存活不僅需要技術與對產業的深刻理解，更要有「一顆大心臟」，勇於承擔風險、不怕失敗。

威剛長年奉行「廣結善緣」策略，無論市況好壞，始終維持與上游原廠與兩千家客戶的緊密合作網絡，這也成為威剛在產業紅海中屹立不搖的關鍵。

隨著事業基礎穩固，陳立白並未將自己侷限於記憶體模組領域，而是積極跨足多角化投資，打造「科技＋文化＋運動」的獨特產業版圖。

在文化娛樂方面，威剛不僅投資電影，還與文化內容策進院合作，推動高階AI數位攝影棚建置，為台灣電影與電視劇提供更專業的拍攝環境。近期，陳立白親自出席電影《絕勝》的開拍記者會，將科技董事長的身影帶進娛樂產業，顯示其對影視文化的投入不只是財務投資，更是一種長遠經營的願景。

在體育領域，陳立白亦展現驚人企圖心。去年2月，他接下台灣運彩董事長一職，提出「投注站更分散、玩法更多元、獎金更豐厚」的三大方向，期望與體育署及運動產業共創三贏，提升全民運動風氣。陳立白也積極推動威剛參與棒球電影拍攝，結合文化與體育，為年輕世代打造新的娛樂生態。

面對全球記憶體市場波動，陳立白始終展現從容與果斷。今年在AI與雲端需求帶動下，DRAM與NAND Flash出現罕見同步缺貨，威剛即時採取暫停報價、控管出貨策略，並提前加碼庫存，以確保重要客戶供應。此舉引發市場連鎖效應，其他模組廠也跟進停報價，進一步推升價格。

廣伸觸角 掌握產業長期循環

陳立白日前坦言，「記憶體上游的米缸已經見底」，DDR4因三大原廠停產，將迎來兩年缺口；NAND Flash供應鏈複雜，加上HDD產能下滑、SSD替代效應加劇，更讓短缺態勢延續到明年上半年。這些判斷凸顯他對產業長期循環的精準掌握，也再度印證「大心臟」哲學。

威剛不僅是全球前列的記憶體模組大廠，更在陳立白的帶領下，將觸角伸向更廣闊的領域。從半導體供應鏈到電影投資，從AI攝影棚到運動彩券，陳立白正以「斜槓頑童」姿態，構築一幅跨界產業拼圖。

他曾感性呼籲，台灣正是發展「AI智慧島」的關鍵時刻，政府應善用產業界的國際級人才資源，結合產官學能量，才能真正把握全球機會，這樣的視野，正呼應他一路走來的信念。在變動不居的浪潮中，陳立白領導集團不斷開枝散葉，讓科技與文化、運動與娛樂交織，寫下威剛與台灣產業的新篇章。

