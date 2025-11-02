第24屆台中市「金手獎」 勝群金屬等18家隱形冠軍獲獎

第24屆台中市「金手獎」選拔，今年計有勝群金屬等18家績優廠商獲獎。台中市政府副秘書長林育鴻表示，金手獎是台中製造業的最高榮譽，被譽為「台灣經濟類奧斯卡獎」，得獎企業都是各自領域的「隱形冠軍」，展現台中產業的實力與韌性。

林育鴻指出，市長盧秀燕長期重視產業發展，金手獎是全國唯一由地方政府舉辦的企業獎項，歷屆至今共精選出429家頂尖中小企業，許多更獲「國家磐石獎」、「小巨人獎」等肯定，堪稱「台中之光」。

面對全球政經局勢變動與美國加徵關稅衝擊，企業出口壓力倍增，金手獎企業仍展現卓越的應變力與競爭力，市府作為產業最堅強的後盾，啟動多項輔導措施，投入2,500萬元補助企業前往非美市場參展，開拓多元通路，推動稅務紓困、技能培訓及就業保障等配套政策，協助業者降低成本、強化競爭優勢。

林育鴻強調，每一家金手獎企業，都是台中產業精神的最佳詮釋者，也是帶動城市經濟持續成長的重要力量。台中今年第3季經濟指標，5項再度奪下六都第一，已連續18季維持4項以上冠軍，在「經濟部投資臺灣三大方案」投資家數，亦以348家蟬聯全台第一。

近期也連續獲得《天下雜誌》「2025年永續幸福城市大調查」以及《遠見雜誌》「縣市總體暨永續競爭力調查」在經濟面相六都第二的肯定，展現經濟穩定成長動能，顯示台中具備優越的投資環境與產業聚落競爭力，深受企業信賴。

今年最受矚目的重大建設台中國際會展中心，近期剛舉辦首場展會「2025台灣國際五金工具展」，緊接著11月將舉辦「台中工具機展」，明年1月的「百工百業博覽會」以及3月「台灣國際工具機展」也將重返台中，一檔接著一檔，象徵台中再次成為產業展會的核心舞台。

同時，捷運藍線、市政路延伸工程、中科園區擴建等建設也同步推進中，將打造更便利、更智慧、更永續的產業發展環境。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊說，今年獲獎企業橫跨工具機、食品及機械零組件等產業，充分展現出台中製造業的創新能量與群聚優勢。

「金手獎不僅是一項榮譽，更是一種責任與承諾」她指出，金手獎見證中小企業的成長與轉型，企業除追求經營績效，也在社會價值間取得平衡，包括積極推動智慧製造、淨零轉型、人才培訓，更在公益回饋方面表現突出，代表台中產業能量的持續累積與跨域升級，

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長郭元瑾表示，廠協會作為歷屆得主的交流平臺，凝聚中台灣產業界力量，帶領會員推動技術合作與經營創新，強化供應鏈韌性，未來將持續與市府攜手拚經濟，讓「金手飛揚，傳統不朽」。

工策會說明，今年榮獲金手獎殊榮的企業共18家，分別為勝群金屬、世曄實業、協銳精密工業、綠茵生技、餐御宴食品、郁慶塑膠、廣隆欣業、塑懋機械、溢康企業、鴻鼎菓子、重光電線電纜企業、金佳鋒生物科技、業升企業、品致企業、金友聯工業、源潤豐鑄造、三田倉儲、翔大食品。

其中，勝群金屬董事長陳武華表示，勝群金屬一路走來，始終秉持「專業、誠信、創新、永續」的理念，專注於建築類鋁製品從設計加工與製造領域。能夠榮獲金手獎，是對公司技術實力、品質堅持與經營理念的最大肯定。