永豐金證券攜手雲林家扶中心 用行動陪孩子認識永續的力量

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券攜手雲林家扶中心，今年以「海洋智旅．共創永續」為主題，邀請百位雲林家扶親子觀賞永續海洋行動劇，讓孩子歡笑中理解環境永續重要性，展現永豐金證券永續影響力。圖／業者提供
永豐金證券攜手雲林家扶中心，今年以「海洋智旅．共創永續」為主題，邀請百位雲林家扶親子觀賞永續海洋行動劇，讓孩子歡笑中理解環境永續重要性，展現永豐金證券永續影響力。圖／業者提供

永豐金證券長期支持偏鄉弱勢學童教育，2018年起與雲林家扶中心的深度合作，迄今邁入第六屆。今年以「海洋智旅．共創永續」為主題，邀請百位雲林家扶親子參與，帶領體驗智慧漁場、金融素養遊戲、創意手作課程與觀賞永續海洋行動劇，孩子在快樂體驗中，認識海洋科技與永續漁業，理解環境永續重要性。

永豐金證券運用專業資源，將金融素養觀念以遊戲方式深植孩子心中，志工團隊設計「金融力養成遊戲」多元互動課程，希望讓孩子從快樂遊戲中學習理財觀。為提供偏鄉孩子更多探索學習體驗，首次演出《永續的愛－守護海洋》行動劇，以張力十足呈現海洋生態、塑膠汙染與復育議題，讓孩子在歡笑中理解環境永續的重要性，同時展現永豐金證券永續影響力正在持續擴大。

永豐金證券營運長林芷茜表示，永豐金證券長期實踐永續承諾，積極推動偏鄉教育，期盼為社會實現「幼有所長」的願景。今年與雲林家扶中心合作，陪伴親子觀賞劇團演出，透過藝術表演讓孩子體驗海洋的美好，並學習守護自然的重要意義。同時，也藉此活動深化家扶家庭的情感連結，讓公益成為啟發愛與關懷的力量。

永豐金證券深耕永續金融與社會責任，以實際行動推動自然生態保育、關注氣候變遷與社會永續議題，從倡議、環境教育推廣到社會共學合作，號召員工、客戶與社會大眾共同守護地球，除推動內部節能減碳、數位化營運、無紙化服務等措施，更積極推動金融知識培力，以教育為起點，致力於提升全民金融素養，讓永續行動從教育札根。

永豐金證券秉持「翻轉金融，共創美好生活」的理念，實踐ESG永續承諾，透過公益行動推動海洋永續、生物多樣性與社會關懷。未來也將持續攜手各界，深化公益影響力，讓更多孩子擁有探索世界的機會與希望。

偏鄉教育 永豐金 家扶

