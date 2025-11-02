不是北士科！北市這生活圈房價超狂「四年從7字頭站上100萬」

台北市立第一殯儀館確定拆除後，吸引許多投資人搶進周邊住宅，全向科技房產統計實價資料，一殯所處的行天宮生活圈從2022年房價開始明顯跳漲，從均價一坪74萬，2023年到85萬，2024年再漲到99萬，每年跳「一個字頭」。

最新統計，今年行天宮生活圈區域大樓平均成交房價站上百萬大關，已來到每坪103萬，堪稱北市近年最狂房市區。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，「一殯」位於北市精華區，緊鄰榮星花園、行天宮，附近住商大樓林立，地段相當不錯，也造成「一殯」過去被市場稱為北市精華區最大的嫌惡設施，附近住戶要求拆遷的聲浪相當大。

陳傑鳴指出，「一殯」周遭原有不少喪禮用品、禮儀公司、私人會館林立，民權東路甚至有「殯葬一條街」的稱號，也因此對周邊房市帶來不少抗性，影響區域房市發展。

不過，隨著一殯拆除遷移，各界預期原址周遭的店家勢必進行洗牌，有利區域房市發展。從一殯拆除，近兩年區域生活圈房價出現跳漲，且交易量明顯放大，出現所謂的「價量齊揚」來看，一殯拆除確實有所謂的慶祝行情。

陳傑鳴提醒，一殯周遭房市今年價格雖然續漲，但今年到10月 ，大樓華廈交易量僅80件，較去年交易有放緩跡象。一殯目前原址暫時作為停車場、公園做為規畫使用，後續是興建商場、運動中心、長照機構、日間照護或是公宅等使用，對於區域房價的帶動效果會有差異。