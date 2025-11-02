高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

北市企業徵才了！臺北市就業服務處自11月3日至11月7日，邀集26家優質企業，釋出960個工作機會，包括公共自行車租賃、零售、旅宿、餐飲、照顧服務、醫療保健及不動產業等，在北市各就服站展開。這次徵才活動，採現場面試方式，歡迎有求職、轉職或兼職需求的民眾，前往臺北市各就業服務站，把握好機會，為職涯開啟新篇章。

本週參與企業陣容堅強，包括：北投老爺酒店、米塔集團、群品餐飲、安心食品(摩斯漢堡)、全家、三商餐飲、豊漁、阿爾法餐飲、五花馬國際行銷、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、傲勝全球(OSIM)、全聯、統康生活事業(家樂福超市)、三商家購(美廉社)、統健實業(聖德科斯)、統一多拿滋、台灣主婦聯盟生活消費合作社、信義房屋、錢櫃企業、微笑單車等知名品牌。另有旭耀居家長照、安德利居家長照、松泰居家長照、溫邸家居家長照、采鋐照護伴隨居家長照5家居家長照，以及聯合醫院忠孝院區醫療機構也加入行列。

其中，以旅宿餐飲及零售服務業最受歡迎，主管及儲備職缺多達127個名額。例如：米塔集團儲備店長、儲備主廚薪資高達48K起，內外場幹部42K；錢櫃KTV中班儲備幹部薪資45.5K；信義房屋社區客戶管理人員及服務代表40K起薪；新加坡商傲勝全球（OSIM）銷售人員挑戰月薪70K。

對服務業有熱情、喜歡與人互動的朋友，此次零售業也參與徵才，包括：全家便利商店、家樂福超市、全聯、美廉社、統健實業及台灣主婦聯盟等企業，共釋出231個職缺，職務多為門市人員、儲備幹部及店務管理人員，可依居住地區彈性分發。

此外，徵才企業也提供多元福利，如北投老爺酒店集團酒店年資可累計、免費住宿、員工制服及餐飲；全家便利商店享久任獎金、生日假、國內外旅遊補助、部門聚餐及親子日活動；家樂福超市標榜特休制度優於勞基法，鼓勵員工休息充電；全聯提供孕期營養金及員工旅遊補助。

米塔集團設有夥伴宿舍、三節禮品、久任獎金及員工用餐優惠；摩斯漢堡設立語文檢定獎金，鼓勵員工自我提升；阿爾法餐飲提供托兒津貼、生育獎勵金，友善家庭職場；豊漁與群品餐飲補助旅遊經費、提供免費員工餐與獎學金制度；錢櫃企業提供介紹獎金、留任獎金及每月員工優惠，盼提升向心力。