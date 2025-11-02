小赤社區化身戶外美術館 海洋領航計畫推動澎湖藝文再升級

澎湖縣政府獲海洋委員會「海洋文化領航計畫」補助，推動海洋藝文環境整備，以澎湖海洋意象為基礎，打造地方社區成為藝文節點，豐富在藝術及生活中展現海洋文化的各種可能。澎湖縣政府文化局推出《小赤大地—大風吹生活節》，於11月1日舉辦活動記者會邀請大眾進入澎湖島嶼上特殊的地景，在秋日海風中共同體驗海洋生命力與島嶼文化交織的感動。

《小赤大地—大風吹生活節》自10月27日至11月2日於白沙鄉小赤村登場，整合海洋、社區、文化創意與藝文展演，以「水」作為策展核心。不僅象徵島嶼間的流動與匯聚，也寓意文化與生命的延續。策展從「水文環境」、「人文活水」與「社區路徑」三大視角出發，讓小赤社區化身為與自然共鳴的戶外美術館，讓藝術在生活中潺潺流動。

活動包含「夜之美術館」與「白日履行社」兩大主題。「夜之美術館」自10月27日起至11月2日，每晚6時開展，以夜間光影、戶外展示與社區場域為媒介，點亮小赤的夜色；「白日履行社」則於11月1日至2日下午2時至5時登場，推出在地音樂演出、社區食堂與手作體驗，邀請民眾「吃在地、做在地」，以五感探索澎湖的生活滋味。如藍曬肖像畫、迷你蝦簍等手作體驗，讓參與者在互動中感受島嶼生活的溫度與創意。

活動期間小赤社區化身為充滿故事與情感的戶外美術館。林氏、呂氏宗祠展現外垵、港子及沙港的社區生活樣貌，也融入潮間帶課程與移工訪談，成為藝術家與在地共創的文化場域；蜩鳴宮展出《靈光照火燒坪》、《芳草養身心》等計畫，讓信仰融入藝術。藝術家莊勝凱以《海底吹過來的風》透過空間內四面八方傳遞的聲音效果交織成澎湖風景；社區民宅空間則以小赤村為靈感進行商品設計，透過青年的思維引導觀眾漫步體驗村落風貌。

澎湖縣政府文化局11月1日於小赤社區活動中心舉辦活動記者會。文化局說明，本次活動以海洋為文化根基，同時整合文化資源，透過藝術家駐村整備藝文環境，成為彰顯海島文化的在地表現。更希望透過此類活動將海洋議題及社區創意連結起來，讓民眾在參與的過程中自然認識、體會並擁抱海洋文化脈動。

海洋委員會表示，海洋藝文活動是全民可親近、可感受的文化資源，也是凝聚社會對海洋意識與永續發展共識的重要途徑。此次《小赤大地—大風吹生活節》以小赤社區為實踐場域，透過藝術展演、文化體驗與社區合作，展現海洋文化深厚的底蘊與無限的創造力。海委會期待將社區空間轉化為藝術家駐村與創作培育基地的構想，能結合海洋環境特色與地方生活樣貌，讓藝術能在社區生根、持續滋長，成為激發創意與推動永續的動能。