新北義消全國賽再創佳績 5大項競技有3項特優全國第一名

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市車禍救援隊完成高強度任務項目後合影留念。圖／新北市政府消防局
「114年全國義勇消防人員體技能交流賽」於1日假苗栗縣立體育場盛大舉行，全國共有22縣市、145支隊伍同場競技，並針對火災搶救、救護技術、車禍救援、繩索救援及無人機運用等5大項目做切磋交流，展現高度專業及團隊精神。

這次交流賽中，新北市代表隊在無人機、車禍救援及繩索救援皆獲得特優全國第一名，另火災搶救男子組則獲得2項優等、火災搶救女子組及救護技術皆獲得甲等。

消防局陳崇岳局長表示，義消夥伴在本次競賽中充分展現「專業、紀律、團結」的精神，在「繩索救援」、「無人機」及「車禍救援」皆穩定發揮，更獲得第1名佳績，其他項目成績亦有不錯之表現，更重要的是，在切磋技能過程中，各縣市的救援技術皆顯著提升相當優異，亦從中獲益良多！期待未來新北義消團隊能以更精湛的技術與默契，展現新北的防災韌性與能量。

新北市繩索救援隊整裝待發，專業裝備到位，展現高度協調與垂降救援實力。圖／新北市政府消防局
無人機 車禍 火災

