新北義消全國賽再創佳績 5大項競技有3項特優全國第一名

「114年全國義勇消防人員體技能交流賽」於1日假苗栗縣立體育場盛大舉行，全國共有22縣市、145支隊伍同場競技，並針對火災搶救、救護技術、車禍救援、繩索救援及無人機運用等5大項目做切磋交流，展現高度專業及團隊精神。

這次交流賽中，新北市代表隊在無人機、車禍救援及繩索救援皆獲得特優全國第一名，另火災搶救男子組則獲得2項優等、火災搶救女子組及救護技術皆獲得甲等。