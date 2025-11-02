新北義消全國賽再創佳績 5大項競技有3項特優全國第一名
「114年全國義勇消防人員體技能交流賽」於1日假苗栗縣立體育場盛大舉行，全國共有22縣市、145支隊伍同場競技，並針對火災搶救、救護技術、車禍救援、繩索救援及無人機運用等5大項目做切磋交流，展現高度專業及團隊精神。
這次交流賽中，新北市代表隊在無人機、車禍救援及繩索救援皆獲得特優全國第一名，另火災搶救男子組則獲得2項優等、火災搶救女子組及救護技術皆獲得甲等。
消防局陳崇岳局長表示，義消夥伴在本次競賽中充分展現「專業、紀律、團結」的精神，在「繩索救援」、「無人機」及「車禍救援」皆穩定發揮，更獲得第1名佳績，其他項目成績亦有不錯之表現，更重要的是，在切磋技能過程中，各縣市的救援技術皆顯著提升相當優異，亦從中獲益良多！期待未來新北義消團隊能以更精湛的技術與默契，展現新北的防災韌性與能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言