電信三雄將談業績展望

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄法人說明會將登場，中華電信（2412）、遠傳（4904）將在6日舉行線上法說，台灣大（3045）則在下周三（12日）登場，今年電信三雄財測達成率可望超越水準，法人關注，電信三雄對於AI、衛星通訊布局以及2026年營運表現。

蘋果iPhone 17開賣後，銷售表現亮眼，推升5G用戶成長，帶動電信三雄9月營收均較上月成長。中華電信9月營收創同期新高，遠傳9月營收首度破百億，創歷史新高，月增22.2%，成長幅度居三雄之冠。法人看好，後續iPhone 17熱銷，可望持續推升電信營收表現，帶動年底5G滲透率可望超過五成，與4G黃金交叉。

此外，電信三雄也公布前三季每股純益，中華電信前九月營收1,704.6億元，年增3.5%，歸屬母公司業主淨利為294.1億元，年增4.2%，每股純益3.79元，營收、獲利均超越年度財測高標。

台灣大前九月營收1,419.8億元，年減0.9%，營業利益154.4億元，年增4.5%，稅後純益為105.6億元，年增1.8%，每股純益3.49元。

遠傳前九月營收776.62億元，年增2.9%，稅後純益100.64億元，年增9.%，每股純益2.79元，第3季稅後純益與每股純益均超越財測目標，達到106%。

近年電信三雄除電信本業，也持續發展智慧資通訊及個人用戶數位服務，中華電信今年9月IDC及雲端持續雙位數成長，資安業務年增二位數，子公司中華資安9月營收年增23.8%，均凸顯資安業務表現亮眼。

遠傳月租型用戶平均帳單金額（ARPU）持續上揚，來自企業智慧資通訊業務成長強勁，主要受惠於多項系統整合、物聯網專案順利交付，以及雲端與資安服務業務穩健成長，在個人數位服務方面，9月營收維持雙位數年成長。

電信三雄 中華資安 法人

