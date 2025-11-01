台電攜手屏東六堆秋收祭 「節電客家庄」限時登場
2025節電系列活動前進屏東！台電今年攜手「六堆秋收祭」打造期間限定「節電來作客」客庄主題專區，以農村與客庄意象為設計主軸，結合節電宣導與在地文化，打造兼具教育與生活趣味的互動遊戲。台電表示，現場規劃客家粄食、彈珠台與祈福籤筒等三大關卡，完成挑戰即可兌換客家花布杯墊與節電吉祥物「電寶」可愛周邊等豐富好禮。
今年邁入第10年的六堆秋收祭，以「食福．拾福」為主題，於11月推出一系列活動，首先登場的「共下打粢粑（kiung ha daˋ qiˇ baˊ）」1日於六堆客家文化園區盛大開幕。台電副總經理陳銘樹也來到現場與千名大小朋友們一同體驗客家傳統的搗麻糬文化，並與電寶同台和民眾熱情互動，進行趣味節電問答。
台電指出，現場限時推出結合節電與客家文化的「節電來作客」專區，今明兩天9時30分至17時於園區演藝廳前廣場開放體驗。體驗客家粄食、彈珠台與祈福籤筒等互動遊戲，除可兌換客家花布杯墊與節電吉祥物「電寶」精美周邊外，拍照打卡再加碼送每日限量「客家立體風車」。此外，2日下午在園區噴泉廣場還有YOYO家族熱力帶動跳與節電有獎徵答，歡迎民眾相揪厝邊一同體驗節電樂趣、感受客庄風情。
隨著冬季腳步將近，台電也分享節電小秘訣，民眾可先清洗家中冷暖空調濾網、隨季節變化適時調整電熱水器溫度、使用高功率的電暖器記得接上獨立插座、煮熱水可用快煮壺搭配保溫瓶等，節電省荷包，用電也更安全。
