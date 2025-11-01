預言「下個護國神山」 宣明智分享養生祕訣：快樂做自己喜歡的事

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
聯電榮譽副董事長宣明智（中）與琺洋診所創辦人從立言（左）等人合影。記者趙容萱／攝影
聯電榮譽副董事長宣明智（中）與琺洋診所創辦人從立言（左）等人合影。記者趙容萱／攝影

聯電榮譽副董事長宣明智從半導體跨足生技領域，今舉辦新書「先知幹細胞」簽書會，揭生技醫療領域有望成為台灣「下一個護國神山」。他也分享養生祕訣就是「快樂的做自己喜歡的事」，與人高高興興相處，挑喜歡做的事來做，因為精神好、快樂，免疫力也比較好。

宣明智近年積極推動幹細胞與免疫細胞技術的研發、儲存與臨床應用。去年底，他與成大醫學院院長沈延盛共同發起「台南抗癌國家隊」，結合成大醫院、奇美醫院、榮總台南分院等，推動抗癌經驗與臨床資料共享。

宣明智說，他的養生祕訣就是「快樂的做自己喜歡的事」，尤其他從事生技領域，看到幹細胞、免疫細胞、外泌體，覺得非常新、非常有趣的事，快樂的投入研究。

宣明智今在台中琺洋診所舉辦新書「先知幹細胞」簽名暨分享會。由骨科權威、台中澄清醫院骨科主任林進盛擔任引言人，從臨床角度分享幹細胞技術在退化性疾病與醫療創新中的應用價值，並肯定宣明智長年對台灣產業轉型的深遠貢獻。

宣明智說，此書的誕生源於他長期對生醫產業的思索與觀察，他曾拿書稿向琺洋診所創辦人從立言請益，因此特別在此辦簽書會，別具意義。

宣明智指出，隨著人口老化與慢性病攀升，生技醫療正邁入新黃金時代，「先知幹細胞」一書以「再創下一個護國神山」為核心理念，結合他數十年產業布局與科技經驗。

宣明智認為，台灣具備完善醫療體系、豐富臨床數據與高水準科研能力等3優勢，若整合產官學研，建立亞洲最大的幹細胞治療數據平台，不僅可孕育出新的產業支柱，更能讓台灣在全球再生醫學領域占據關鍵地位。

宣明智指出，全台最優秀的人才多投身醫學領域，只要給予政策支持與產業導引，台灣就有機會誕生下一個護國神山，讓醫療科技成為真正改變世界的力量。

聯電榮譽副董事長宣明智分享養生祕訣。記者趙容萱／攝影
聯電榮譽副董事長宣明智分享養生祕訣。記者趙容萱／攝影

幹細胞 生技 醫學院

