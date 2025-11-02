跨域連線 紡織產業升級關鍵

紡織業面臨不只是「價格競爭」，更有「效率、品質與永續」的多重挑戰。過去紡織工廠多依賴單一場域的生產與管理模式，但隨著數位技術、AI與雲端平台的成熟，「跨域連線」成為產業升級的關鍵。

在跨國運籌情況下，布料設計、紡紗、染整與成衣製造往往分散於不同國家，如何協調交期、降低運輸與庫存成本，已成為產業競爭力的核心課題。政府近年來高度重視AI發展，協助紡織業導入智慧製造、資料分析與國際示範場域，不僅強化台灣在地產能，也為產業鏈建立全球化、智慧化新格局。

在經濟部產業技術司支持下，紡織所積極協助紡織業數位轉型，串聯設備業、系統廠商與終端工廠，建立跨廠協作模式。透過雲端服務平台推廣，協助業者快速導入智慧化工具，加速數位化進程。紡織所團隊也開發多項智慧化模組，從生產到品管皆能即時監測與調整。

例如織物張力回饋控制技術可即時調整餵紗與捲取速度，確保布料張力與成品質量穩定；溢流水洗優化系統則能監控染缸液濃度並預測水洗完成度，以提升製程準確性；布面紋理檢測模型可偵測偏斜幅度，避免布面缺陷；染色上色率判定與預警機制則能在溫差過大時即刻提醒，確保染色一致性。

此外，能源耗用預測模組可透過電流、蒸汽與環境數據，精準計算水洗與定型機的能耗，協助廠商掌握不同布種與製程的能源需求；跨製程軟體即服務（SaaS）驗證平台則涵蓋假撚、針織、梭織、染色與定型設備，並透過統一的資料標準，達成跨廠、跨製程的協作。

這些成果使紡織產線得以從品質檢測、能源管理到產線調整全面數位化，逐步邁向跨域運籌的數位智慧，進一步強化台灣機能性布料在全球供應鏈的競爭力。

台灣紡織業積極導入數位化與智慧製造技術，透過生成式AI與智慧製造服務平台，協助產線更具彈性，並提升準時交貨能力。紡織所研發團隊近年推動跨域產線智慧化方案，依照不同布商的數位化成熟度，循序提供「資訊化、數位化、半智動化到智動化」的解決方案，成功串聯紗線與布料的色彩資訊，並將數據納入交期預測與製造履歷追蹤系統。

透過建置的公版企業資源規劃（ERP）系統，把訂單、生產流程、布料進度、成品狀況，以及送染的紀錄整合在一起。此外還能自動整理歷史資料，像搜尋引擎一樣快速找到相似案例，進一步生成新的染整工單，降低人工錯誤與等待時間。

同時，智慧製造服務平台也整合App模組與雲端平台，讓廠商能隨時知道採購、外包、庫存和生產的進度，還能用圖表看板一目了然地追蹤訂單狀況。平台更結合AI辨識與資安機制，確保資料安全，並能即時推播延遲訂單與加速報價。

實際導入後，系統有效降低染色色差，交期預測準確率達85%，紗線自動化檢測更突破九成，大幅提升成衣廠準時交貨能力。

台灣紡織業的智慧製造升級，正從單一模組創新逐步延伸至跨製程串聯，並拓展為產業生態合作。過去技術突破多半停留在單一製程或設備，如張力控制、水洗優化或能源預測；如今透過跨製程的雲端服務平台，這些技術已能串聯成為完整生產線，形成跨廠協作模式，並由設備商、系統整合商與製造端攜手推動，建構數位智慧供應鏈。

這種演化使製造商與設備商從單純的加工角色，轉型為能提供資料服務與解決方案的新型態合作夥伴，讓台灣不僅能在製造端完成數位轉型，更能憑藉IT與設備整合的實力走向國際市場。

2025年紡織所將透過參加APEC，舉辦國際研討會與實地展示，展現IoT與資料整合技術在智慧製造的應用成果，推動跨域運籌的示範。透過平台，國際買家能親眼見證智慧製造如何提升交期準確率與能源管理效率，更能直接體驗數位工具如何降低供應鏈風險。

台灣紡織業正以「製造端領先轉型」為核心，帶動設備商與IT業者走向國際，把傳統產業的韌性與數位科技的創新緊密結合，為產業鏈注入新的活力與價值。這不僅是台灣紡織產業的重要里程碑，更展現出台灣紡織業在數位轉型與智慧製造上的新競爭力。（作者是紡織產業綜合研究所副管理師）