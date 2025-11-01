微幅反應成本 中油：11月桶裝瓦斯每公斤漲0.45元

台灣中油公司今天宣布，明天凌晨零時起，11月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷與混合丙丁烷價格，每公斤各調漲0.45元；車用液化石油氣每公升調漲0.3元。

中油自2021年1月以來凍漲家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格，本次微幅調漲為逾4年來首見。

中油表示，本次調整並未完全反應成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自2021年起長期未反應實際氣源成本，2021年至2024年液化石油氣產品累計吸收金額達新台幣443億元、今年前9月底液化石油氣產品累計吸收金額約95億元，因此11月適度微調液化石油氣價格。調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家日本及韓國。