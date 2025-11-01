雲林特色文蛤節四湖登場 台塑農漁輔導成果成亮點

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台塑集團深耕雲林，引進國立高雄科技大學，長期輔導輔導漁民養殖，展現具體成果。其中，文蛤育成期縮短，品質亦逐年提升。圖／台塑集團提供
「2025 雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」1日上午於雲林四湖鄉箔子寮漁港直銷中心熱鬧登場，由雲林區漁會與台塑企業共同舉辦，今年活動已邁入第十一屆。雲林縣長張麗善、台塑企業總管理處總經理林善志及麥寮管理部副總蔡建樑等皆到場支持，與雲林區漁會理事長蔡文川、常務監事王溪岸、總幹事林傳育一同推廣雲林文蛤及優質農漁產品，支持在地漁業，民眾現場品嚐雲林文蛤的鮮美。

根據全台放養量申報統計，雲林縣文蛤放養量為全台之冠，是台灣最重要的文蛤產地。然而，極端氣候衝擊日益嚴峻，沿海地區養殖難度提升，導致成本上升與產量下滑。為了協助漁民因應挑戰，台塑企業長期投入漁業輔導，並邀集國立高雄科技大學專家學者組成團隊，導入科學化養殖技術，如健康種苗管理、水質與底質監測，以及寄生蟲和細菌防治。同時，也建立緊急事件應變與異常天候預警機制。在漁會與漁民的共同努力下，近年已見顯著成果，文蛤育成期縮短，品質亦逐年提升。

今日文蛤節活動中特別舉辦文蛤評鑑比賽，共有 120 位養殖業者參與。評審團透過清蒸試吃，針對文蛤大小、均勻度、外觀形狀、肥滿度與口感等進行評分，選出特等獎、頭等獎。比賽不僅展現養殖成果、鼓勵業者提升品質，也藉此機會讓更多民眾認識並推廣雲林文蛤的特色。

此外，雲林區漁會為吸引更多民眾參與，除安排表演節目，也結合農漁產品展示展售、親子貝類 DIY 教學與雲林優質農漁產品品嚐。台塑企業農、漁輔導團隊亦在現場展示輔導成果，由學者專家與漁民面對面交流養殖經驗。文蛤節不僅推廣在地優質文蛤，更展現產官學攜手推動產業永續發展、與地方共存共榮的決心。

