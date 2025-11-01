騰輝攜桃園石滬協會推海洋石滬保育計畫 獲表揚

為守護珍貴的海洋文化與生態資源，騰輝（6672）1日宣布，與桃園石滬協會合作推動「海洋石滬保育計劃」，積極投入石滬修復與海洋環境教育，展現企業在永續行動上的深耕成果。另外，憑藉此計畫的具體貢獻，騰輝電子榮獲海洋保育署首屆「海洋永續行動大賞」表揚，由董事兼永續委員會主席邱奕誠代表受獎。

「海洋石滬保育計劃」以修復在地珍貴的石滬文化資產為核心，透過企業志工工作假期的方式，號召騰輝電子員工及眷屬與桃園石滬協會合作，親身參與石滬維修行動。同時，協會專業講解在地海洋生態，提升企業員工與大眾的海洋素養，讓保育不僅停留於理念，更落實於實際行動。

除投入海洋保育外，騰輝電子指出，亦積極研發符合環保趨勢的綠色材料產品。公司推出多款環保綠能散熱材料，具備高導熱、高信賴性與超低損耗特性，並應用於半導體、高性能與高安全等電子電氣設備。產品採用無鹵無磷配方，不僅符合歐盟及中國大陸的環保政策要求，更具高可靠性與環境友善特質。此外，騰輝電子開發的不帶玻璃布RCC/RCF材料已成功應用於薄型被動元件，展現公司推動綠色製造、實踐環保永續的技術實力。

計畫中特別強調每年11月至翌年2月為石滬孵育期，倡導「不過度採集」的永續理念，以維護豐富多樣的生態環境，打造宛如野生海洋博物館般的棲地空間。此專案不僅符合聯合國永續發展目標（SDGs），也呼應「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」，展現企業積極實踐永續發展的決心。

海洋保育署近年積極推動「海洋保育ESG媒合平台」、「淨海大聯盟」及「在地守護計畫」，串聯企業、潛海志工、在地團體與學校，共同打造公私協力的海洋永續行動網絡。此次首屆「海洋永續行動大賞」集結三大計畫夥伴，公開表揚在海洋保育領域具有突出貢獻的企業與團體，期盼藉此擴散影響力，吸引更多夥伴加入守護行列。