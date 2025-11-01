加茂「帝一院」公開 董座：四大買盤撐林口房市

加茂機構投資興建的林口新成屋案「帝一院」，本周公開，個案規畫2~4房產品，開價每坪60~63萬元。

「帝一院」位於林口南勢二街，當地屬南勢生活區，區內採低密度住宅規劃，環境獨立清幽，氛圍樂活宜居，社區附近有南勢國小，新林國小，均為林口地區熱門小學。

加茂機構董事長邱志揚表示，20多年前，加茂就看見林口重劃區發展潛力，隨著時代演進，林口交通、產業、商圈、學區逐步成熟完整，房價也從一坪15、6萬元，現在漲到6、7字頭。

他表示，近幾年林口最明顯的變化，就是文化北路上「新北國際AI+智慧園區」的崛起，串聯起林口新創園區、東森國際媒體園區、華亞科技園區、龜山工業園區，形成一條8公里AI黃金科技廊道。

另外林口交通建設持續進步，包括國道一號增設南北匝道工程、105市道改善工程進行中，加上原本機捷A9站接軌台北與桃園國際機場，未來交通實力將大大提升。

邱志揚表示，帝一院近A9捷運站、三井OUTLET生活圈，「離繁華很近，離寧靜不遠」，這樣的地點正好滿足現代家庭對生活的兩個嚮往——要便利，也要安靜。

另外，帝一院與南勢、新林雙語小學為鄰，鄰近南勢完全中學今年正式招生，加上林口國際學校資源豐富，從AAIA新北美國學校、路亞實驗小學到康橋、馬禮遜，相當具備學區優勢競爭力。

邱志揚表示，現在林口現在買盤有四大族群，除了林口在地人外，還有多年前搬入的林口的客戶，隨家庭人口增加，有換屋需求，第三是為了工作移入的年輕人，第四則是為了學區的客戶，林口長期房市持續看好。