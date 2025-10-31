美中休戰 航運業者、客戶雙贏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

近期最熱門美國和中國大陸已同意暫停實施對航運、港口等制裁措施，為期12個月暫停徵收港口費，航運業者表示，羊毛出在羊身上，最終所有的成本支出，還是需要客戶一起埋單，兩國新措施，對海運業者及客戶來說是雙贏好消息。

國內的航運業者分析，根據該協議，這兩個貿易巨頭逐漸放棄一系列相互懲罰措施；從大局來看，美方將暫停執行針對中國大陸海運、物流和造船業調查措施一年，大陸也暫停對美方實施反制措施一年，正常的貿易關係對航運業至關重要，減緩曠日持久的貿易戰帶來的不確定性。

國內的物流業者也分析，中美談判釋出穩中帶漲的修復行情，總而言之，中美談判後市場需求已經出現逐漸回溫跡象；因為政策才剛宣布，目前仍有不少客人需等貨主通知才能確定出貨，但是在市場上找艙位的動作增加，整體來看，因船班仍偏少，在供給有限的情況下，11月海運業者想要喊漲的氣氛是有利，至於這樣的紅利會持續多久還需要再觀察。

日前歐洲線開始進入年節需求，航商11月開始進入歐洲線長約談判，運價反彈，有助於長約價格談判，大型業者捍衛運價走勢，傳出主要船公司陽明、MSC、COSCO、CMA等業者預計自11月1日加收GRI（綜合附加費）每40呎櫃加收1,000至1,100元。

另外，全球前十大航商包括長榮 （2603）、馬士基、中遠及陽明等在業者近日也陸續宣布11月1日起要加收運價。

