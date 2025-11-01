運價連四漲 帶旺貨櫃三雄

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數本周出現連四漲，漲幅為10.5%，其中，美西線漲幅逾二成，美東線漲幅也有13%，指數連續一個月反彈，代表亞洲出口貨量開始回春，對於貨櫃三雄第4季營收、獲利將產生正面挹注。

隨著北美、歐洲開始增加聖誕節及新年假期的商機需求出籠，再加上，8、9月運價不斷走低，各家航商也開始大量減班效益發威，運價在10月開始反彈；其中，陽明所屬的「Premier Alliance卓越聯盟」許多航班已經停到明年3、4月，推估美西、美東減班數已約達20%，這個還不包含其他的海運業者減班數。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

另外，國內的大多數業者包括長榮 （2603）、陽明等在內的大型業者普遍認為，中東地緣政治持續變化當中，未來三個月還沒有看到紅海復航的契機，地緣衝突不確定性，航商在人安、貨安的立場，不會貿然恢復航行紅海，也代表著全球船舶供給量不會大量增加。

根據昨（31）日公布最新一期運價，北美線在8、9月出現連續下滑後，10月開始反彈，而且已經連續四月走強，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,647美元，較前一期上漲494美元，周漲幅達22.9%，近一個月的漲幅更可觀達到80％；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達3,438美元，較前一期上漲406美元，周漲幅13.4%，近一個月漲幅為40%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,344美元，較前一期上漲98美元，周漲幅7.9%，近一個月上揚25%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1,983美元，較前一期上漲219美元，周漲幅12.4%、月漲幅為27%。

近洋線入旺季，市場需求相對旺，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲15美元，漲幅3.21%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU（20呎櫃）都與前一周持平。

全球運價回穩，法人認為，有助於長榮、陽明及萬海10月營收較9月回升，如果出貨熱潮能持續到11中旬，第4季的營收表現有望比預期好。其中，長榮海運9月合併營收301.21億元，較上月減幅8.6%、年減32.5%；陽明9月單月營收為127.69億元，月減7.7%，年減40.9%；萬海航9月合併營收為110.16億元，月減4.9%，年減26.4%。

國內航運業者認為，第3季貨櫃輪的量、價還是比第2季好，所以即將要公布的第3季獲利有望比第2季好；第4季原本已經步入淡季，不過運價連四周反彈，推估貨、量仍有一定的支撐。