工業用紙Q4有望漲價

東南亞工業用紙市場熱度升溫，造紙雙雄正隆（1904）與永豐餘看好越南需求回溫，第4季價格有望調漲。正隆昨（31）日指出，越南市場需求強勁，10月起已針對工紙、紙器（紙箱）等產品陸續啟動調價機制，漲幅約3%至5%，反映關稅底定後，整體市場需求暢旺。永豐餘則表示，將依市場行情評估，適時做出價格調整。

永豐餘說明，第4季為越南傳統產業旺季，市場需求有望逐步回升，目前隨著出貨量增加，產能稼動率得以維持在高檔水準，對整體營運表現帶來正面助益。法人預期，越南市場成為造紙業者全年營運的重要支撐力道。

正隆發言人何台桹指出，今年越南市場氣氛明顯優於去年，受惠東南亞供應鏈重組與關稅政策底定，外資製造業加速設廠，帶動當地包裝紙需求大增。北越電子產業聚落快速擴張，用紙需求成長迅速；南越市場也逐步回溫，一般製造業訂單回流，僅家具產業仍相對疲弱。

正隆目前越南廠造紙與紙器稼動率均達100%，成為公司最滿載的生產基地。相較之下，台灣紙器稼動率約八至九成，工紙約九成。