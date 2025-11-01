工業用紙Q4有望漲價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

東南亞工業用紙市場熱度升溫，造紙雙雄正隆（1904）與永豐餘看好越南需求回溫，第4季價格有望調漲。正隆昨（31）日指出，越南市場需求強勁，10月起已針對工紙、紙器（紙箱）等產品陸續啟動調價機制，漲幅約3%至5%，反映關稅底定後，整體市場需求暢旺。永豐餘則表示，將依市場行情評估，適時做出價格調整。

永豐餘說明，第4季為越南傳統產業旺季，市場需求有望逐步回升，目前隨著出貨量增加，產能稼動率得以維持在高檔水準，對整體營運表現帶來正面助益。法人預期，越南市場成為造紙業者全年營運的重要支撐力道。

正隆發言人何台桹指出，今年越南市場氣氛明顯優於去年，受惠東南亞供應鏈重組與關稅政策底定，外資製造業加速設廠，帶動當地包裝紙需求大增。北越電子產業聚落快速擴張，用紙需求成長迅速；南越市場也逐步回溫，一般製造業訂單回流，僅家具產業仍相對疲弱。

正隆目前越南廠造紙與紙器稼動率均達100%，成為公司最滿載的生產基地。相較之下，台灣紙器稼動率約八至九成，工紙約九成。

越南 正隆 東南亞

相關新聞

企業生日快樂／泰谷 戰略轉型 進擊矽光子

泰谷從傳統LED磊晶廠到以矽光子為核心的半導體轉型，正是不懼變革精神的體現。董事長蔡兆全將這場轉型視為一場經過精密計算、...

企業生日快樂／泰谷子公司資源共享 衝高獲利

泰谷董事長蔡兆全指出，轉型之路仍在持續推進，面對科技浪潮，已規劃短中長期目標，首先是穩定光模塊市場的基石，運用子公司資源...

企業生日快樂／泰谷以人為本 重視溝通協調

泰谷轉型過程中，董事長蔡兆全不僅是策略的擘劃者，更是深具人文關懷的領導者。他的人生智慧與經營哲學皆源於豐富的職涯歷練與對...

台灣大動力服務 告捷

台灣大（3045）昨（31）日宣布Taiwan Mobility生態圈出海告捷，領投新創USPACE赴日本拓市場，營收成...

電信三雄祭雙11優惠

電信三雄雙11再加碼，台灣大自由選家電優惠齊發，MyVideo年卡下殺不到3折，遠傳（4904）祭出網路門市最強回饋，A...

