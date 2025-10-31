台積中科廠動工哄抬大雅房市 英升「大雅之堂」受矚目

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台積電中科新廠即將動工，「大雅之堂」也吸引不少台積電工程師的目光。記者宋健生/攝影
台積電中科新廠即將動工，「大雅之堂」也吸引不少台積電工程師的目光。記者宋健生/攝影

台積電（2330）中科1.4奈米新廠即將動工，帶動周邊大雅區房市持續升溫。位於大雅國中旁、蛋黃生活圈核心地段的英升開發「大雅之堂」31日正式公開，此案訴求以絕佳區位與完善生活機能，成為近期區域房市矚目焦點，也吸引不少中科台積電工程師的目光。

英升開發「大雅之堂」由創辦人林溪領軍開發，林溪出身於大雅，在地經營「大昌合板」起家，對土地懷抱深厚情感。此案基地歷經五年整合，座落於大雅蛋黃區核心地段，可謂區域內重要的指標基地。

「大雅之堂」是第三代接班人英升開發董事長林廷駿的首發代表作，採「先建後售」與「全案價金信託」的高規格制度，展現企業對品質與誠信的堅持。

林廷駿表示，「大雅之堂」為純住宅、無店面設計，並邀請豪宅建築師王森主操刀規劃，希望以精緻建築語彙打造專屬大雅人的理想生活場域，獻給家鄉最優質的居住作品。

位於大雅國中旁、蛋黃生活圈核心地段的「大雅之堂」，以當代簡約美學為主軸，融入自然採光與人性化細節，呈現兼具品味與舒適的現代住宅。

外觀立面採俐落線條結合石材質感，展現沉穩中帶有現代氣息的建築語彙。產品規劃28至38坪的2至3房，總價約1,700萬至2,500萬元，全區配置全平面車位設計，並以「戶戶邊間、臥室衛浴全開窗」為格局亮點，兼顧通風、採光與隱私，打造明亮宜居的生活空間。

此案延續英升開發「以人為本」的理念，大面窗景引入陽光與綠意，客廳、餐廚動線開闊連動，營造自然互動的家庭氛圍。主臥設有獨立衛浴與衣櫃空間，雙衛浴乾濕分離設計，兼顧隱私與便利，細節中展現居住品質的堅持。

享和廣告總經理陸沛綺表示，「大雅之堂」位於大雅最核心的蛋黃區學府路商圈，周邊生活機能完整，交通便捷，具備高度居住便利性。近年大雅因優越的交通與產業條件，吸引大型企業積極布局。

像皇普建設以12.7億元購地進駐核心區域，日月光集團亦以11.5億元在台中精密園區擴建新廠，顯示區域發展潛力與住宅價值同步提升。

陸沛綺指出，「大雅之堂」座落於產業發展與城市升級的交會點，未來潛力備受看好。在今天正式公開前，已有不少客戶主動詢問個案。即便目前房市環境偏嚴峻，選擇地段優越、產品品質出色的住宅，仍是保值與長期投資的關鍵。

為回饋在地鄉親，「大雅之堂」推出《大雅限定・好禮三選一》活動，凡前20組簽約貴賓，憑大雅區戶籍證明，即可任選「Apple系列商品」、「Dyson系列商品」或「現金回饋15萬元」，希望以實際行動致敬在地情感，讓購屋不僅是成家，更是生活的獎賞。

「大雅之堂」產品規劃28至38坪的2至3房，總價約1,700萬至2,500萬元。記者宋健生/攝影
「大雅之堂」產品規劃28至38坪的2至3房，總價約1,700萬至2,500萬元。記者宋健生/攝影
位於大雅國中旁、蛋黃生活圈核心地段的英升開發「大雅之堂」31日公開。記者宋健生/攝影
位於大雅國中旁、蛋黃生活圈核心地段的英升開發「大雅之堂」31日公開。記者宋健生/攝影

