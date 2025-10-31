嘉磐建設深耕彰化 「嘉磐頤和」 開啟「豪墅3.0」新時代
開創彰化「豪墅3.0」的新時代！座落於彰化中山路門戶的「嘉磐頤和」正式開工動土。嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，嘉磐建設以多年豪宅營造經驗，將品牌對「心靈建築」的堅持，注入這座彰化最高級的電梯豪墅，也開啟中山路豪墅新篇章。
魏嘉銘擁有超過40年專業建築經驗，自台中發跡、台北深耕，至今於彰化磐根。一路以來，嘉磐始終秉持「以利他之心，行建築之願」的初心，並以「般若」建築智慧貫穿品牌精神，致力打造承載世代情感的生活場域，魏嘉銘強調，對嘉磐而言，建築不僅是安居，更是一份溫暖人心的感動與祝福。
有鑑於彰化透天產品眾多，但真正具豪墅規格者稀少，「嘉磐頤和」訴求豪墅3.0規劃，以基地7大祝福、別墅12大亮點，跟進當前與未來的生活型態。
此案攜手知名建築師留銘男與國際設計大師王勝正，打造適合彰化層峰者世代居住的電梯別墅社區，門面融和安縵酒店的高雅貴氣，打造安全寧靜的品味莊園，規劃迴遊式中庭、四季花園，凝聚現代別墅的自然大氣。
因應當代快捷生活，設有安全管理、宅配收發室、垃圾處理室，解決傳統別墅等待垃圾車的困擾，透過兼具理性與感性的設計，滿足層峰對「家」的深層嚮往。
全案規劃兩種產品，分為臨路店面與社區型別墅，建坪59至82坪，戶戶配備電梯、間間設有套房，並享有寬闊停車空間。
主臥室規劃整層使用，內含更衣間與五件式衛浴，建材嚴選TOTO、Panasonic馬桶、INAX衛浴五金、Panasonic暖風機等頂級設備，並貼心設有充電樁設備。
「嘉磐頤和」坐擁40米中山路林蔭大道黃金軸線，門戶地位串聯烏日與高鐵生活圈，出門5分鐘即可上國道一號王田交流道，約10分鐘車程可抵達全台最大高鐵娛樂商城D-ONE(預計2027營運)與彰化中友百貨(預計2026營運)，生活機能與交通條件兼備。
魏嘉銘強調，嘉磐建設以對土地的敬意與對家的情感為發心，「嘉磐頤和」不僅是豪墅，更是幸福與安定的所在，讓每一戶人家，在嘉磐建築裡，越住越好，越過越旺。
