「2025年台中市區產業博覽會」11月1日在台中世貿登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「2025年台中市區產業博覽會」將於11月1日至2日在台中世貿登場。BNI台中市區提供
「2025年台中市區產業博覽會」將於11月1日至2日在台中世貿登場。BNI台中市區提供

由BNI台中市區主辦的「2025年台中市區產業博覽會」，將於11月1日至2日在台中世貿中心一館盛大登場。本屆活動以「滿足你對家的幸福想像」為主題，串聯在地優質企業與跨界產業夥伴，打造以「幸福、連結、共榮」為核心精神的年度盛會，邀請民眾與企業齊聚一堂，共同見證中台灣產業蓬勃發展的力量。

本屆博覽會匯聚超過50家企業展出，內容涵蓋建築、居家、健康、教育、科技、美學等多元領域，展現BNI在地商業連結的實力。

活動兩日安排豐富節目與舞台活動，包括凡星樂團表演、台灣小姐走秀、公益團體宣導、宇宙新星歌唱比賽，以及深受親子喜愛的迪士尼美語世界的「萌寶秋日運動會」等趣味競賽。現場更邀請人氣嘉賓朴旻曙(mingo)與趙娟週(mimi)帶來精采演出與互動。

此外，活動現場將有多場攤位企業短講，讓企業主分享創業經驗與產業趨勢，並設有機票抽獎活動與精美好禮大放送，只要參觀民眾於展區中拍照打卡，便可兌換限量好禮。

BNI台中市區執行董事謝文瑋與徐佩娟表示，BNI透過「超連結」的理念，讓不同產業能在平台上彼此交流、資源整合，形成穩固的合作鏈結。這不僅是企業的展示舞台，更是幸福家庭與生活產業的實踐場域，期望藉此推動中台灣產業升級，促進更多正向共榮的商業循環。

活動將於11月1日上午10點正式開幕，連續兩天在台中世界貿易中心一館熱鬧登場，誠摯邀請全台民眾蒞臨參觀，共享幸福與創新的連結盛宴。

