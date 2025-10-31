合祥「田中匯」動工 董座：深耕彰化 未來三年推案30億元

由合祥地產與允祥營造聯手打造的田中指標建案「田中匯」，31日舉行動土典禮。合祥地產董事長王逢偉當場宣布，合祥預計2026至2028年在彰化地區推出逾30億元案量，展現品牌持續深耕彰化的決心，與穩健的開發步伐及實力。

今天的動土典禮冠蓋雲集，包括田中鎮長蕭淑芬、允祥營造董事長吳官庭、合眾集團董事長顏志光、中良工業董事長蕭崇湖、晨祥建設董事謝祥佐、緬甸蔡氏集團董事蔡曉智、沛森建設董事長楊鴻觀等人齊聚一堂。

合祥地產是由「全球蕾絲王」偉特集團攜手台北合眾集團共同創立，王逢偉則是偉特集團二代。偉特的蕾絲產品外銷全球70個國家，許多國際知名品牌婚紗所使用的蕾絲，都是來自偉特集團，事業版圖橫跨紡織與地產，可說是台灣的隱形冠軍。

王逢偉與同樣是企業二代的顏志光，因為理念相同而合資成立合祥地產，願景是將都市級的建築帶進鄉鎮地區，促進地方繁榮與進步。

「田中匯」為合祥地產在南彰化鄉鎮推出的第三棟代表性作品，基地位於彰化田中高鐵站附近，王逢偉喊出：「田中到台中，只要十分鐘；高鐵搭一站，房價減一半」。

「田中匯」自今年5月開賣以來，市場反應熱烈，根據實價登錄顯示，目前每坪成交單價最高已達32萬元，均價則落在30萬元上下，反映市場對此案的高度肯定。

購屋族群則多為田中在地客戶，以及看好高鐵特區發展潛力的企業家，顯示「田中匯」的區域價值與居住魅力。

「田中匯」規劃地上八層建築、全平面車位配置，格局設計涵蓋二至四房，滿足不同世代的居住需求。建築外觀以現代極簡美學結合大面玻璃帷幕設計，立面比例高雅大器，夜間光影映照之下，將成為田中最璀璨的新地標。

王逢偉指出，近年來，彰化高鐵特區發展潛力強勁，政府積極推動區域建設與交通升級，陸續投入多項基礎設施與公共工程，包括田中基督教醫院的興建、田中雙鐵支線的銜接規劃、東彰道路南延段的啟用及綠帶景觀改善等。

多項建設相繼到位，帶動整體生活機能與產業發展，使田中成為南彰化最具成長動能的核心區域之一。隨著高鐵、醫療與商業機能日益完善，生活便利性及居住投資價值持續攀升。

此次合祥地產與允祥營造強強聯手，共創在地建築新標竿。允祥營造長期深耕公共工程與民間建築領域，2025年榮獲「國家建築金質獎-施工品質類全國首獎、施工品質類金質獎」，及「國家卓越建設獎-最佳品質類金質獎」等多項殊榮。

王逢偉說，「田中匯」以耐震七級結構設計，耐震係數達0.415G，遠超國家標準。結構採用SD490高強度鋼筋搭配SA級續接器，大幅提升建築強度與穩定性；管道間配置專業級防火填塞，有效阻隔火勢與濃煙蔓延，為住戶築起最堅實的安全防線。

室內設計延續高端定位，設有挑高5.5米的「匯福迎賓大廳」，並規劃七大主題公設：匯享交誼廳、匯藝休閒室、匯森大道、匯樂後花園、匯安健康站、匯康健身房，全區採通用設計與無障礙動線，打造從青年到銀髮皆宜的全齡幸福社區。

合祥地產近年在南彰化鄉鎮積極佈局，打造高級住宅大樓，頗獲好評。「北斗之星」13層大樓將於今年底完成交屋，而位於溪州的「合祥雲森」建案，亦榮獲國家卓越建設獎殊榮。