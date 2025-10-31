總合外交具體落實 我旅遊團前進中美洲友邦、推動永續觀光合作

為推動「總合外交」八大旗艦計畫中的「永續觀光」目標，外交部委託中美洲經貿辦事處（CATO）攜手中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及各縣市公會，組成「瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團」，共計12家旅行業者、14人，於10月19日至28日赴兩國進行實地考察。此行任務圓滿成功，成果豐碩，為未來深化台灣與中美洲友邦觀光合作奠定基礎。

外交部表示，踩線團此行獲瓜地馬拉及貝里斯官方熱烈接待，兩國觀光局除協助安排行程並派員全程陪同介紹，也對台灣推動友邦永續觀光及強化雙邊觀光交流的努力表達肯定。兩國期盼，藉由吸引更多台灣旅客到訪，帶動當地觀光商機與經濟發展，進一步將旅遊實力推向國際舞台。

行程設計以馬雅文明與自然生態為主軸。10月19日至24日，踩線團走訪被譽為「馬雅文明心臟」的蒂卡爾國家公園、世界文化遺產古都安提瓜（La Antigua），並體驗火山探險與咖啡莊園行程；隨後轉往貝里斯，參訪蘇南圖尼奇（Xunantunich）馬雅遺址及全球十大潛水勝地「大藍洞」（Great Blue Hole），欣賞海洋生態、品嚐當地海鮮美食，並與當地旅遊業者進行實質交流，探討觀光合作及包裝行程機會。

外交部指出，此次踩線團成功串聯官方與產業能量，展現「外交結合經濟」的新模式，未來將持續透過旅行業者的專業與市場經驗，結合國人旅遊喜好，開發專屬主題行程，吸引更多民眾探索中美洲風情。

此外，外交部也規劃於11月台北國際旅展期間，與旅行業者共同推出邦交國旅遊推廣與促銷方案，藉由觀光深化民間交流，落實「總合外交」精神，強化與友邦互惠共榮關係。