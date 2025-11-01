台灣大動力服務 告捷
台灣大（3045）昨（31）日宣布Taiwan Mobility生態圈出海告捷，領投新創USPACE赴日本拓市場，營收成長115%，MyCharge營收年增四倍，台灣大擴大MyCharge充電樁事業，添增策略夥伴LUXGEN，打造最貼近用戶的充電生態圈。
台灣大指出，深化國際布局，拓展「Taiwan Mobility」生態圈，目前在東京有USPACE六本木之丘停車場智慧應用，透過導入AI影像辨識、無閘門管理，加速日本停車場AI升級。
台灣大投資的USPACE去年收購Nokisaki（軒先）滿週年，已經打入東京、橫濱及大阪等主要城市，一年來營收年成長115%、場域週轉率提升近1.8倍，2025年內預計再新增300個智慧場域，成為台灣大Taiwan Mobility生態圈首個成功輸出海外的落地案例。
台灣大強調，持續擴大MyCharge充電樁事業，增加LUXGEN成為生態圈夥伴，用戶可透過 LuxClub App於多數 MyCharge站點插槍即充、免掃碼操作，並享專屬回饋。
隨著平台與USPACE、LINE GO 、LuxClub串接，用戶未來可透過多元入口享有跨平台的一鍵充電體驗。
台灣大個人用戶事業商務長暨台灣大動力服務總經理林東閔表示，台灣大2023年成立子公司「台灣大動力服務」，發展智慧移動科技領域，已投入數億資金，布局涵蓋MyCharge充電服務、策略投資USPACE與WeMo，並串聯LINE GO與LuxClub等夥伴，形成橫跨充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈的完整生態。
