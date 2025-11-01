電信三雄祭雙11優惠

電信三雄雙11再加碼，台灣大自由選家電優惠齊發，MyVideo年卡下殺不到3折，遠傳（4904）祭出網路門市最強回饋，AirPods 4限量11元搶購，friDay購物啟動暖身促銷，friDay影音推促案，打出超狂34折優惠。

日前電信三雄雙11優惠促案已經搶先開跑，申辦5G及寬頻專案，大手筆抽獎iPhone 17 Pro、Switch 2等，現在更擴大促案範圍，加碼優惠。

台灣大宣布，「自由選」方案，多款家電優惠，價值逾5.8萬元AI按摩椅零元帶走，更祭出OTT影音串流平台折扣， MyVideo年卡限時下殺3折，年費原價3,000元，雙11限定888元，台灣大寬頻1Gbps光纖飆網月繳799元，再升級Mesh Wi-Fi 6設備。

遠傳強打，網路門市雙11狂歡火力全開，每周二有機會以11元入手AirPods 4，1日至11日限時申辦加碼最高送3,511遠傳幣，還可再享5G流量加碼。

此外，遠傳旗下friDay購物雙11暖身開跑，OTT影音串流平台friDay影音推促案，首波就端出App「再轉轉」限定銅板價商品，購物金回饋最高1,111元、領券最高折1,111元、指定品買1送1等。

遠傳friDay影音今年成立十年，今年以來付費會員年成長近二成，強打雙11超狂34折優惠，買360天送360天，限時優惠2,388元，再抽智慧顯示器。