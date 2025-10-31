金屬中心連辦4場研討會 導入AI助台灣在地產業

金屬工業研究發展中心自10月14日起在台中、雲林舉辦4場系列研討會，鎖定傳動、鈑金、手工具及金屬表面處理等產業，邀請產官學研專家分享最新技術與實務經驗。金屬中心董事長劉嘉茹表示，未來將持續以法人技術能量協助產業升級，結合政策資源與研發成果，打造台灣製造的新價值。

10月14日AI引領傳動產業創新力研討會，以AI導入從研磨監控、智慧軟體到電化學加工與熱處理數位化，將經驗轉化為數據、讓決策更即時。第二場為10月21日AI導入鈑金產業轉型力研討會，AI結合AOI技術，已能實現孔位、形狀、尺寸的全檢，讓品質管理從「亡羊補牢」轉向「預先防護」。

10月30日為升級手工具產業設計力研討會，最後一場11月6日金屬表面處理產業智慧力研討會，數據驅動的智慧化管理正是解方，金屬離子即時檢測與製程追溯管理系統，讓品質不再靠「感覺」，而是有跡可循。

金屬中心副執行長林烈全提到，中小企業跟傳統產業是台灣的經濟命脈，藉由推動計畫進一步整合自身的研發技術能量、在地科技大學的專業領域知識，打造創新轉型的交流平台，加速產業朝向智慧化與高值化升級。

台灣磨粒加工學會理事長蔡明義說，AI已是不可取代的創新技術與應用工具，期望與產學各界建立可長可久的合作夥伴關係，分享彼此的轉型需求與研發成果，也回饋各自的實務經驗與趨勢觀察，提升產業與時俱進的競爭力。

勤益科技大學副教授劉又齊分享多個AI應用與智慧製造成功案例，他提到近年透過產學研合作，推動的智能化適應式熱平衡控制、ESG減碳與減量系統APP、晶圓研磨預警診斷系統等專案計畫，獲得實際驗證與獎項肯定，印證台灣創新研發能量，足以回應產業需求，成為具體轉型解方。