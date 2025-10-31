台灣大生態圈輸出 轉投資USPACE日本營收增1.15倍

快訊

中央社／ 台北31日電

電信業者台灣大哥大持續深化國際布局，拓展Taiwan Mobility生態圈，30日在日本東京展示USPACE六本木之丘停車場智慧應用，透過導入人工智慧（AI）影像辨識、無閘門管理，加速日本停車場升級。

台灣大今天發布新聞稿說明，轉投資的智慧停車新創USPACE去年收購日本停車共享品牌Nokisaki（軒先），已部署於東京、橫濱及大阪等主要城市，一年來營收年增1.15倍、場域週轉率提升近1.8倍，今年內預計再新增300個智慧場域，成為台灣大哥大TaiwanMobility生態圈首個成功輸出海外的落地案例。

台灣大MyCharge充電樁事業也有斬獲，今天宣布增加LUXGEN生態圈夥伴，用戶可透過LuxClub App於多數MyCharge站點插槍即充、免掃碼操作。隨著平台與USPACE、LINE GO 、LuxClub串接，用戶未來可透過多元入口享有跨平台的一鍵充電體驗。

台灣大指出，MyCharge充電服務近一年營收年增4倍，充電量年增逾7倍，成為台灣成長快速的公共充電品牌之一，預計至2025年底全台將布建超過100座站點、550支充電樁。

台灣大個人用戶事業商務長暨台灣大動力服務總經理林東閔表示，台灣大於2023年成立子公司台灣大動力服務，發展智慧移動科技領域，至今已投入數億元資金，布局涵蓋MyCharge充電服務、策略投資USPACE與WeMo，並串聯LINE GO與LuxClub等夥伴，形成橫跨充電、共享、停車、儲能與租賃5大資源鏈的完整生態。

台灣大哥大 生態 日本

