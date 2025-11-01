企業生日快樂／泰谷子公司資源共享 衝高獲利

泰谷（3339）董事長蔡兆全指出，轉型之路仍在持續推進，面對科技浪潮，已規劃短中長期目標，首先是穩定光模塊市場的基石，運用子公司資源如光檢測技術和市場前景回饋，擴大技術綜效，推動產品升級。

其次，既有的LED製程能力同步推展至四元LED，重心聚焦至高獲利空間的車用與客製化應用方面，以雙軌發展提升整體競爭力。

未來將深化跨子公司技術聯盟，探索聯合開發新機遇，例如整合光模塊製程與光檢測技術，結合後端封裝服務，並透過客戶資源共享，以實現營收獲利的最大化。以下是專訪紀要：

問：切入矽光子領域後，業務發展及未來市場前景上有哪些具體規劃與目標？

答：泰谷已從傳統LED擴展至LD雷射二極體，推出50mW與70mW產品，這是切入AI運算、高速資料傳輸與DataCom光模塊市場的關鍵。目標透過技術創新與在地化策略，保持競爭力，並朝更高的市場滲透率邁進。

泰谷目標進軍800G與1.6T矽光子元件市場，逐步提升產品功率至100Mw，持續擴展矽光子應用商機的市場潛力。

問：泰谷集團旗下公司在轉型中扮演的角色？未來如何深化合作？

答：泰谷集團投資布局著重技術互補、整合與資源共享，目標是圍繞半導體轉型策略打造一條龍服務鏈。

除泰谷在磊晶和LD雷射二極體的產品供應，還布局泰士科技提供前端檢測、正誠電子負責後端封裝檢測，承芯科技透過IC設計服務洞察產業趨勢。

這種分工與整合讓集團發展更完善，可從市場資訊回饋帶動製程優化。

各子公司獨立運作，但已建立有效的溝通與協作機制，促進文化融合與目標一致。

問：轉型已看到成效。如何看待未來三年營運前景？

答：對未來三年營運充滿信心，轉型已看到明顯成效，例如今年營收創同期新高，2025年8月合併營收年增34.27%。這證明矽光子技術轉型成果豐碩，也展現在地化供應鏈策略的韌性。

未來三年將聚焦於強化集團內技術整合與資源協同，帶動獲利與成長。

具體目標包括：市場技術升級，持續推進800G與1.6T插拔式模組的滲透，並研發更高規格100mW雷射二極體，搶攻矽光子元件市場；營運效率提升，持續優化光模塊製程，結合光檢測與後端封裝服務，透過客戶資源共享創造營收獲利的最大化；永續發展，透過數位轉型與ESG策略，推動永續成長。

子公司泰士在成立不到一年即獲得多家客戶認證，並與正誠電子共享客戶資源，集團整合服務替客戶簡化製程，讓泰谷在技術創新與在地化策略下，營運穩健成長。

問：泰谷的轉型經驗帶來的啟示是什麼？

答：轉型經驗最大的啟示是「靈活思維、不斷學習與知人善用」。企業的成功不是靠單一英雄，而是靠團隊的集體智慧。

面對產業瓶頸，關鍵在於主動盤點自身優勢、勇於打破既有框架。我鼓勵同仁跳脫單一專業領域的思維，積極參與決策與討論，並在不同部門間相互學習。

對於面臨升級壓力的企業，泰谷的案例證明，即使是傳統產業，只要能保持開放與創新的態度，並勇於嘗試新的事物，就能在巨變中找到新的成長機會。

泰谷強調「以人為本」的核心哲學，重視人才培育與內部溝通協調，讓每位員工都能成為轉型的貢獻者。只要勇於探索新連結，以經濟效益最大化的經營理念為指導，每個挑戰都能轉化為企業成長的養分。