企業生日快樂／泰谷以人為本 重視溝通協調

泰谷（3339）轉型過程中，董事長蔡兆全不僅是策略的擘劃者，更是深具人文關懷的領導者。他的人生智慧與經營哲學皆源於豐富的職涯歷練與對「人」的重視。蔡兆全堅信，任何成功的變革都必須從人才與溝通開始。

推動泰谷轉型時，蔡兆全最印象深刻是現有團隊展現出的精實與務實。

他慶幸前任經營者打造優秀的團隊，讓他在公司轉型過程中得到同仁全力支持。

他分享一個小故事，當產線上發現製程問題時，同仁能快速從設備、原物料等環節追根究柢，迅速找出問題點並解決，避免公司不必要的內耗。這種由下而上解決問題的能力，正是透過公開透明的溝通所培養出，也是他眼中泰谷最寶貴的資產。

蔡兆全深信，一位成功的變革者，除對市場的敏銳洞察，更需要具備凝聚向心力的特質。他並非獨斷決策，而是將願景與資訊共享，讓每位同仁都能成為轉型的貢獻者。

他將變革視為讓團隊共同成長的過程，不僅提供培訓與新機會，更讓同仁在轉型中看到實際的成效，從而對公司未來充滿信心。正是這份以人為本的精神，讓泰谷轉型不只是高層的口號，更是全體員工共同努力的成果。

蔡兆全看來，泰谷的發展並非全然以獲獎為導向，他強調，「客戶的認同與支持，就是對公司最大的獎項」。

他深信泰谷與客戶的合作關係，是從研發階段就開始建立的深厚信任。

他也關注產學合作，與成功大學簽署合作備忘錄，共同聚焦前瞻探針技術研究，並捐贈關鍵研發設備。此舉不僅為泰谷的轉型鋪路，也同時關注與工研院等單位的技術合作，為公司持續引進新技術並履行企業的社會責任。

若要蔡兆全總結經營管理的智慧，他毫不猶豫選擇「人才培育」。蔡兆全認為，企業的成功不是一個人的功勞，而是一個團隊的集體展現。

回顧轉型歷程，蔡兆全以一句話總結：「我們主要做的就是溝通跟協調。」在他帶領下，泰谷在穩健的基礎上持續前行，不僅在轉型半導體領域逐步站穩腳步，也讓公司的文化精神隨著每次轉變，都能變的更具韌性與彈性。