企業生日快樂／泰谷 戰略轉型 進擊矽光子

泰谷（3339）從傳統LED磊晶廠到以矽光子為核心的半導體轉型，正是不懼變革精神的體現。董事長蔡兆全將這場轉型視為一場經過精密計算、成功機率最大的戰略轉移，為公司的長期基業注入強勁動能。

泰谷的發展軌跡始於LED產業勃興時期。創立初期，公司專注於LED磊晶技術的研發與製造，在產業內累積許多專利技術與紮實的製造經驗，奠定務實與精實的企業文化。

泰谷團隊在前經營團隊的帶領下，磨練出能以最精實的人力與物力，達成客戶最大需求的專業團隊。

這份精準控管、高效執行的能力，成為泰谷面對未來轉型時最堅固的「底氣」。

然而，隨著全球LED市場的飽和與競爭白熱化，單一產品的利潤空間被持續壓縮，傳統LED業務的成長動能逐漸枯竭。

儘管過去積累深厚的技術實力，但在產業巨變的浪潮下，泰谷意識到若不能找到新的成長曲線，企業永續發展將面臨嚴峻考驗。

這段經歷讓泰谷體會到，唯有具備高水準的專業度與韌性，才能在挑戰中站穩腳跟。面對產業瓶頸，泰谷將目光投向正在穩步上升的矽光子技術市場，特別是在AI運算與高速資料傳輸領域的龐大需求。

這場關鍵的轉型決策，源於蔡兆全對既有資源的精準盤點和對新市場的深刻洞察。蔡兆全表示，泰谷能順利啟動轉型，關鍵在於能以「最小的投入」，達成「最有效的轉型」。

多元整合 串聯起服務鏈

泰谷發現，其既有的有機金屬化學氣相沉積（MOCVD）設備與LED製程技術，與雷射二極體（LD）製程技術具有高度重疊性。這意味著公司能在不進行大規模設備更替的前提下，將技術從傳統的砷化鎵（GaAs）成功延伸至磷化銦（InP）。

這項技術的無縫跨越，大幅降低轉型的時間與資金成本，為泰谷進軍矽光子領域提供「成功機率最大」的路線。

泰谷憑藉在磊晶與封測領域的技術優勢，成功加入台積電與日月光等半導體巨頭主導的SEMI矽光子聯盟，並被歸類至「先進封裝與測試（SIG2）」小組，共同參與產品標準的制定。這不僅鞏固泰谷在先進封裝與測試領域的技術優勢與市場定位，更在矽光子生態系占有一席之地。

泰谷深知，唯有提供一體化解決方案（Turnkey Service），才能真正抓住客戶需求，強化競爭力。

泰谷採取多元整合的模式，串聯起從材料、製程到系統測試的完整服務鏈。這種投資布局更著重於技術互補、整合與資源共享。泰谷專注LD雷射二極體的磊晶與產品供應，是服務鏈的技術核心；泰谷的三家子公司，泰士科技提供前端檢測服務；正誠電子負責半導體後端封裝檢測；承芯科技提供IC設計服務。

泰谷也與新加坡Sunlune策略聯盟，合作開發AI推理型ASIC晶片，運用Hybrid Bonding與3D DRAM堆疊等先進技術，強化在AI運算與加密晶片市場的技術互補性與市場切入能力。蔡兆全強調，這些投資與合作，就是為延伸現有技術，並與市場需求緊密結合，為客戶提供IC設計、後端封裝測試與探針檢測等「一條龍」的解決方案。

泰谷採用動態透明的管理方式，透過定期交流、即時進度掌握與彈性資源調度，使矽光子、ASIC設計、封裝測試部門能夠高效協同，降低資源內耗，並發揮集團內的整體協同效應。

跨域融合 鞏固技術優勢

在人才方面，泰谷憑藉LED與LD專業與技術經驗，讓原有團隊切入矽光子研發，這是公司最寶貴的底氣。在此基礎上，積極招募具有ASIC背景的研發與設計人才，並透過「跨領域融合」與內部培訓，促進新舊團隊快速融合與知識累積。面對全球供應鏈變動挑戰，泰谷推動「在地化」策略。

蔡兆全指出，泰谷在LD產品上的最大優勢，就是從上游原物料生產到後端製程，都能在公司獨立完成。這是確保供應鏈穩定的基石。再搭配在地化策略，透過加入矽光子聯盟與更多本土夥伴對接，共同建構堅實的產業鏈生態圈，極大增強泰谷面對外部環境挑戰時的彈性與競爭力。

新設立的大陸廣州子公司，則是鞏固既有業務並開拓華南新市場，避免外部貿易戰影響。蔡兆全說，泰谷的轉型經驗證明，企業的歷史是不斷變革與成長的旅程，關鍵在於主動盤點優勢、打破框架，並以知人善用、經濟效益最大化的經營理念為指導，才能將每一個挑戰都轉化為企業持續成長的養分，引領泰谷邁向新的長期戰略目標。