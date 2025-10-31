去過嗎？2025全國代表商圈17處 台北市數量稱冠、離島也有亮點商圈

經濟部商業發展署今（31）日舉辦「2025全國卓越商圈獎頒獎典禮暨國際交流論壇」，在各縣市政府推薦及專家學者評選下，選出全國17處具代表性的商圈，其中，台北以5個商圈獲獎總數稱冠；論同時邀請日本、新加坡及泰國講者，分享商圈街區品牌經營與轉型振興的成功經驗，為台灣商業注入全球新視野。

「觀光亮點」獎的獲獎商圈有：台北市西門町商圈、台北市新北投溫泉商圈、台中市一中街商圈、彰化縣田中商圈、南投縣水里商圈、高雄市旗后商圈，以及金門縣金城鎮後浦商圈等7處商圈，觀光亮點獎的得主們結合節慶文化主題，推動食宿遊購行體驗、導入創新服務措施、吸引國內外旅客駐足探索。

深耕地方、展現歷史傳承與職人精神、形塑具辨識度風貌的「魅力特色」獎，由台北市東區商圈、新北市三峽民權老街商圈、新北市坪林商圈、新竹縣北埔老街商圈、嘉義縣民雄商圈及台南市赤嵌商圈等6處商圈獲得。

推動低碳永續與智慧化服務、營造友善旅遊場域的「友善環境」獎得主，則有台北市萬華街區商圈、台北市迪化街商圈、新北市石碇商圈，以及南投縣日月潭形象商圈等4處商圈。

頒獎典禮同時邀請來自日本、新加坡與泰國三位國際講者分享商圈街區經營實務案例。日本沖繩北谷町町長渡久地政志，以美國村的觀光強化推動經驗做案例分享，將舊有美軍基地，轉變為融合美式與沖繩生活氛圍的複合商業區，集結購物、餐飲與娛樂功能，形塑多層次的遊逛體驗。

新加坡烏節路商聯會總裁吳令興分享透過政府與民間的合作，把新加坡烏節路打造為「綠意中的購物大道」，以人為本，串聯當地活動與時尚設計，讓海外遊客能「逛得漂亮又買得暢快」，成為區域共榮的標竿商圈。

泰國曼谷嵩越路商圈發展協會理事長Kiattiwat Srichanwanpen則以老街區活化為例，結合美學、文創與歷史軌跡，塑造富涵故事性與情感連結的場域，創造出獨特的商圈形象吸引國際旅客慕名而至。