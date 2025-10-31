創歷史新高！交通部招商大會11月19日登場、預估釋出3,339億商機

交通部11月19日將舉辦「114年度交通部招商大會」，以「交通招商多領域．打造榮景同躍進」為主題，舉辦114年度招商大會，商機項目多元且豐富，整體案件共計60件，預估釋出可供民間投資及向民間採購重大交通建設工程之商機總金額達新臺幣3,339億元，首次突破三千億大關，刷新歷史新高，象徵交通部以行動帶動民間投資，展現交通建設推動國家轉型的雄心。

交通部表示，招商大會已成為政府與產業鏈結的重要平台，今年規劃14個主題展示攤位，由交通部所屬各機關(構)派員說明，並設置洽談區與即時諮詢服務，提供企業與投資人深入了解案源的絕佳機會，另精選5大亮點商案於會中簡報與影片展示，展現交通招商多元能量與地方發展潛力，包括航港局「基隆市威海營區舊址基地BOT案」、臺灣港務公司「高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案」、臺灣鐵路公司「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案」、臺灣鐵路公司「高雄市自立路土地開發案」及鐵道局「高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案」，以上5項亮點商案總投資金額達新臺幣357億元，兼具創新開發與高回報潛力，預期將為交通產業注入新的成長動能。

為感謝長期投入交通建設的優質企業，本次大會將頒發「投資貢獻獎」，表揚在港口、航運、鐵道、航空與智慧交通等領域具有卓越績效的企業夥伴。交通部期盼藉此鼓勵更多企業投入公私協力，共同打造兼具永續與競爭力的交通新格局。