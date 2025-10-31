林口成屋案「帝一院」公開 加茂董座：房市慢慢回穩、房價難跌

深耕林口20多年的在地建商「加茂機構」31日推出新成屋案「帝一院」，面對房市不景氣，加茂機構董事長邱志揚表示，林口擁有四大優勢，房價要下跌很難，加上明年即將選舉，目前房市已經有慢慢回暖的跡象，相信有剛性需求將會陸續出來看房。

加茂機構看好林口發展潛力，長期深耕當地，邱志揚表示，林口的交通建設、產業進駐、商圈逐步成熟、學區完整，這四大條件奠定了林口成為宜居城市的基礎。

邱志揚表示，林口近幾年最明顯的變化，就是文化北路上「新北國際AI+智慧園區」的崛起，串聯起林口新創園區、東森國際媒體園區、華亞科技園區、龜山工業園區，形成一條8公里AI黃金科技廊道。

此外，林口交通建設持續進步：國道一號增設南北匝道工程、105市道改善工程進行中，加上原本機捷A9站接軌台北與桃園國際機場，未來交通實力將大大提升。

談到房市近況，邱志揚認為，確實央行打房讓房市低迷了好一陣子，不過目前已經有放寬趨勢，加上選舉即將到了，明年房市不會比今年糟，剛性需求購屋族將陸續出來看房。

至於房價上，邱志揚表示，許多人期待房價大跌，但事實上，在地價漲、營建成本維持高檔下，房價要降很難，如果房價大跌，也不會有開發商想蓋房子，所以房價要跌不容易。

儘管市場面臨打房壓力，但加茂機構逆勢推出新成屋案，邱志揚表示，旗下建案多半採取「先建後售」模式，為的就是讓消費者看到品質，且會來看成屋的購屋族多半都是真正要買房的人，所以對接下來銷售有信心。

值得一提的是，在小坪數趨勢下，「帝一院」皆規劃30坪以上的住宅產品，分別有規劃31坪邊間兩房、46坪雙併大三房、58坪雙併大四房。

邱志揚表示，許多開發商為了總價去壓低坪數，結果品質常常被打折，而且現在現在購屋族群年輕化，很多從事是科技、醫療、服務相關產業的雙薪家庭，要的不是誇張的大坪數，也不是難受的小坪數，而是實用、完整、舒適的生活空間。

「帝一院」位在新北市林口區源泉街31號，基地面積1,706.64坪，距離A9捷運站、三井OUTLET生活圈都在10分鐘內，與南勢、新林雙語小學為鄰，規劃5棟地上 10、12 層，地下2層大樓，共116戶住家，1戶店面，每坪開價61到63萬元，總銷約30億元。