AI試產線培訓紡織業人才 加速產業升級轉型

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部中小及新創企業署(下稱中企署)31日上午於紡織產業綜合研究所（下稱紡織所）舉辦「紡織產業AI試產線成果交流分享會」，說明與紡織所合作，運用隔空抓布、數位噴染、智慧紡織、智慧分揀、智慧驗布、分子設計、快打針梭等七大AI試產線，培訓211家企業、294位在職AI實務專業人才，有效解決設計打樣、生產製程及品質管理等環節所遭遇課題，參訓企業普遍表示本培訓計畫有助加速數位轉型。

經濟部長龔明鑫上任後積極傾聽業界心聲，強調中小企業與傳統產業是臺灣經濟發展的根基，更透過「產業競爭力輔導團」集結 30 個公協會與 25 個法人資源，全面協助企業提升競爭力，其中數位轉型更是中小企業厚植競爭力的重要基礎。

中企署自今年1月起執行「中小微企業多元振興發展計畫」，透過數位轉型、淨零轉型、通路布建等三策略，協助企業強化經營韌性與提升競爭力，並自5月起推動AI試產線人培課程，結合經濟部產業技術司資源，針對紡織、塑橡膠、扣件、手工具、水五金、汽機車零組件、工具機與機械、食品加工、製鞋業等重要中小製造業領域，與技術法人合作提供高階設備供業者學習實作，協助企業數位轉型及設備汰舊換新。

中企署指出，目前營運中的紡織及成衣工廠家數為4,138家，超過9成為中小企業。透過本培訓計畫，今年至少協助250家企業累積足夠動能，克服數位轉型瓶頸。試產線課程依據產業特性建構七大AI應用場域，涵蓋「數位紡織品AI應用」、「AI數位色控噴染產品應用」、「電子紡織品AI應用開發與驗證」、「紡織品循環AI應用」、「AI驗布研發驗證應用」、「纖維高分子AI應用」及「AI針梭織快速打樣」等，成功加速AI技術落地應用，包括纖維材質分辨、布料質感模擬、布料品質檢驗、染色配方預測等，有助業者縮短產品開發時程、降低成本與提升良率。

本日分享會邀請Browzwear、瑞比智慧科技、精誠資訊等合作業者講師分享授課經驗，以及學員分享上課心得。學員表示，透過布料掃描、3D模擬等軟體，達到隔空抓布效果，可縮短與品牌商溝通時間，加速產品設計與開發；或是透過AI智慧驗布，即時判定布料瑕疵，減少巡檢人力依賴；或是透過AI快速辨識回收紡織品之材質，進行智慧分揀，建立循環供應鏈，有助爭取品牌訂單。參訓企業普遍表示，因為參與本培訓計畫而開展許多數位轉型應用，能以有限的人力創造更多的價值，來面對生產成本上升、關稅議題等挑戰，呼籲同業踴躍參加培訓。現場氣氛熱絡，吸引近百人參與，顯示紡織業界對於運用 AI 賦能、提升創新能量的高度重視與需求。

AI 中小企業 經濟部

