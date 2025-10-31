水位鬆了！這縣市回暖最多 專家：AI時代下關注度將走高

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年10月價量變化，各縣市買氣表現皆有起色，整體月增15.2%，年增7.4%，其中桃園回升最明顯，月增29.2%，和年增20.8%，表現均為七大都會區中最佳。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，金管會9月宣布新青安貸款不計入銀行法放款天條，且今年9月銀行不動產放款較上月減少約100億，使整體不動產放款比率降至25.77%，探下今年以來新低，使銀行房貸的排撥時間略有縮短，也對市場投下相對友善的訊號。

而根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」「購買房地產時機」指標部分，「購買房地產時機」指標為90.42點，雖然維持在100點以下之悲觀區間，不過較前月回升1.48點，不分族群已經逐漸對市場燃起信心。

張旭嵐指出，銀行釋出資金水位，首先緩解首購族的貸款需求，不過對於二屋以上的置產族群，仍然屬於「審核從嚴，放款趨緩」的態度，因此目前市場上的產品主力，仍為1500萬元以下的兩房或三房住宅，尤其是具備軌道經濟或重大建設議題的新北、桃園重劃區長線看好，近年包括運校、北大、鳳鳴、八德擴大重劃區等地因挾三鶯線交通利多，或如大園客運園區等受航空城計畫等重劃區，仍能吸引小資族的目光。

張旭嵐進一步分析，國際科技巨頭輝達（NVIDIA）在台設立總部，將催動台灣未來的產業升級，尤其北中南各地的科技產業聚落，包括竹科、中科與南科，在AI相關產業鏈興起下，吸納海內外高知識創研人才，並帶動就業員工所得，成為堅強的剛需支撐力道，房市的「科技宅」概念也將逐漸深化。

由於輝達在台北、新竹都有據點，且國際企業的全球商務往來頻繁，因此除了台北總部周邊，介於台北與新竹之間的國家門戶桃園，以及與上下游產業互動密切的新竹，在往後的大AI時代，關注度將愈來愈高，未來的市場信心，也可望受產業勃興鼓舞。