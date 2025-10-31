推動碳中和 日德美英加速推動屋頂光電

台灣近年推動光電發展，攤開全球光電發展，為達成碳中和目標，光電早已是各國提升再生能源占比重要作法之一，包括日本、德國、新加坡、美國、英國等，光電發展呈現屋頂優先與地面兼用並行趨勢。

台灣光電裝置容量力拚2026年11月達設置容量20GW，2030年設置容量目標則是31.2GW，推動策略上以屋頂型光電優先，地面型以複合利用為主；水庫光電方面，台灣現有6處水庫設置水面型光電，盼兼顧能源發展與水資源利用。

檢視他國光電政策發展，鄰國日本目標2050年達成碳中和，已制定2040年再生能源占比40到50%，其中，太陽光電目標高達108GW，透過補助金與稅制推動住宅光電，以及營農型光電為主。日本水庫光電則多設於工業用水池，最大為千葉山倉水庫水面型光電設置容量13.7MW，占蓄水面積61公頃的18公頃。

在2023年關閉最後3座核電廠的德國，喊出2030年達再生能源占比達80%，光電設置容量達215GW目標，預定在2035年達成100%再生能源供電，鼓勵住宅屋頂、陽台、農電及停車棚光電。水庫水面型光電多為小型案場，覆蓋水域比例低於15%，並與岸邊保持距離，以降低對環境影響。

土地面積約2個半台北市的新加坡，原訂太陽光電2025年1.5GW目標已提前完成，並以2030年達2GW為目標，以推動屋頂光電與跨境綠色電力進口為主。水庫水面型光電包括2022年登格水庫設置60MW及計畫中Kranji水庫預計設置141MW。

儘管美國總統川普曾發文痛批風力和太陽能發電為「世紀大騙局」，美國太陽光電仍快速成長，2024年新增約50GW，累計達236GW，主推大型/地面公用事業規模及屋頂社區型，2035年目標739GW。水庫浮動光電以新澤西Canoe Brook水庫8.9MW為例，是北美最大水面型光電。

英國太陽光電以2030年達設置容量45到47GW為目標，並積極推動屋頂光電，加速在學校、醫院、住宅及公共建築設置，同時鼓勵社區自主能源轉型；英國也有水庫型光電，例如2016年建置的伊麗莎白女王二世水庫（Queen Elizabeth II reservoir）即是當時歐洲最大水面型太陽光電設施，總裝置容量為6.3MW。