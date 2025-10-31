快訊

新青安鬆綁、傳統旺季支撐房市！10月全台交易量年月雙增

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團31日發布10月旗下門市交易量，全台交易量月增5%、年增10%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新青安貸款鬆綁效應持續發酵下，以及延長對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限，的確提振部分首購、換屋族群買氣，加上第4季為傳統購屋旺季，也支撐整體房市交易動能。

根據永慶房產集團統計，與9月相比，台北市月增3%，新北市月增7%，桃園市月增3%，新竹縣市月增2%，台中市月增8%，台南市月增9%，高雄市月增7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，民眾購屋信心受到激勵，觀望情緒稍減，10月看屋意願增加的趨勢，自住需求轉趨穩定。

另一方面，市場看跌未來房價已成共識，加上關稅戰仍有諸多變數，對於經濟景氣前景有疑慮，部分屋主在去化壓力與成交速度考量下，開始調整心態、主動讓利，使議價空間擴大、成交也更順暢，讓10月房市交易量較9月小增5%。

若與去年10月同期相比，全台房市交易量年增10%，台北市年增8%，新北市年增7%，桃園市年增13%，新竹縣市年增12%，台中市年增10%，台南市年增9%，高雄市年增12%。

陳金萍說明，去年10月受到銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制影響，民眾面臨貸款利率拉高、成數降低的情形，衝擊房市買氣，整體交易最為低迷，而今年在政策鬆綁效應持續發酵下，首購族與換屋族穩定進場，帶動交易量年增一成。

陳金萍指出，觀察今年整體市況，在政策面鬆綁效應發酵以及年底購屋潮帶動下，銀行房貸排撥狀況略微緩解，讓中古屋交易有回穩跡象，但量增幅度都在5%內，顯示整體交易量能並未出現爆量的交易榮景，僅回到相對穩定的格局。

陳金萍補充，目前市場氛圍相較於去年已明顯穩定許多，但買方仍期待房價有進一步修正的空間，若屋主願意適度調整售價，有助於加速成交。整體而言，隨著年底購屋旺季與政策穩定預期下，若國內經濟環境沒有大幅變化，賣方持續釋出合理讓利空間，預期年底前房市將維持穩健的態勢。

