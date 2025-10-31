快訊

鍍面鋼品大廠燁輝11月盤價 平盤定調

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
鍍面鋼品大廠燁輝31日以平盤開出11月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價，至於12月交貨的外銷報價也持平。（本報系資料庫）
鍍面鋼品大廠燁輝（2023）31日以平盤開出11月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價；至於12月交貨的外銷報價也持平。該公司指出，全球鋼市依舊詭譎，下游保守觀望氣氛不減，內部審時度勢，並搭配多元方案，以期與下游共榮共利。

燁輝表示，全球經濟因美國關稅初步確立而走向再平衡，時下川普正訪問亞洲會晤各國領袖，各方重點關注「川習會」，預期美中貿易戰有望趨緩。

然而，針對鋼鋁50%稅率高牆依舊聳立，持續阻擋各國鋼材銷美，同時也帶動如歐盟、英國等市場跟進加高關稅壁壘。致使全球鋼市依舊詭譎，市場依然充滿挑戰。該公司審時度勢，決定11月盤價以平盤應對。

燁輝進一步指出，美國政府持續關門，以致各項經濟數據無法揭示，但在就業市場趨弱前提下，聯準會決議今年第2次降息，並預計年底迎來第3次降息。持續寬鬆的貨幣政策有助於釋放資金，進一步促進市場活絡。

依IMF最新預測今年全球GDP成長達3.2%，同時歐洲通膨率持穩於央行目標2%左右，經濟持穩。台灣因受惠全球加速推展AI相關建設，新興科技應用等外需強勁，9月出口達542.5億美元，創下歷年單月第三高，較上去年同期成長33.8%，連續第23 個月正成長，顯示整體需求復甦、景氣趨穩。

鋼鐵供需方面：隨著今年將步入尾聲，「美國對等關稅」迄今已重組全球供應鏈，市場由「停看聽」，逐步轉為邁步向前。世界鋼鐵協會最新預測報告表示，全球經濟逐漸走出高利率和通膨的壓力，步入溫和復甦，今年全球鋼需持平於17.49億噸，明年將回升1.3%至17.72億噸。

而中國大陸於10月24日結束第20屆四中全會，會中「十五五規劃」推出各項AI發展，及安全型基建等推動時程，各方預期將進一步強化市場動能，拉動鋼需。

另一方面持續於供給端壓減粗鋼產能，據國統局發布9月粗鋼產量為7,349萬噸，連續3個月不足8千萬噸，同時連續4個月下修產量，顯示去產能政策持續落實，同時有助穩定鋼市。

