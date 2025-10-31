快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

SCFI運價指數連4漲！本周漲幅10.49% 美西線漲幅逾二成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
上海集裝箱出口(SCFI)運價指數本周出現連4漲，本周漲幅10.49%，其中，美西線漲幅逾二成，美東線漲幅也有13%。（本報系資料庫）
上海集裝箱出口(SCFI)運價指數本周出現連4漲，本周漲幅10.49%，其中，美西線漲幅逾二成，美東線漲幅也有13%。（本報系資料庫）

上海集裝箱出口(SCFI)運價指數本周出現連4漲，本周漲幅10.49%，其中，美西線漲幅逾二成，美東線漲幅也有13%，指數連續一個月反彈，代表市場貨量開始回春，對於貨櫃三雄第4季營收、獲利產生挹注。

針對近期最熱門美國和中國大陸已同意暫停實施對航運制裁措施，為期12個月暫停徵收港口費，航運業資深人士對此進展表示，非常滿意這樣的結果，出貨量有望恢復正常，而且羊毛出在羊身上，這對每個人來說都是件好事，捍衛運價，不少海運業者運業陸續發通知調漲11月運價。

根據最新一期出爐運價，北美線在8、9月出現連續下滑後，10月開始反彈，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,647美元，較前一期上漲494美元，漲幅達22.94%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,438美元，較前一期上漲406美元，漲幅13.39%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,344美元，較前一期上漲98美元，周漲幅7.86%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,983美元，較前一期上漲219美元，周漲幅12.41%。

近洋線入旺季，市場需求相對旺，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲15美元，漲幅3.21%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都與前一周持平。

日本 運價

延伸閱讀

美中港口費之爭停火 海運業壓力解除

廢鋼漲價 海光、威致有利

「航海王」第四季兩樣情！長榮謹慎樂觀、陽明不容樂觀 反映2種經營哲學

竹市將添關東公托新據點 設計規劃擬115年啟用

相關新聞

林口成屋案「帝一院」公開 加茂董座：房市慢慢回穩、房價難跌

深耕林口20多年的在地建商「加茂機構」31日推出新成屋案「帝一院」，面對房市不景氣，加茂機構董事長邱志揚表示，林口擁有四...

水位鬆了！這縣市回暖最多 專家：AI時代下關注度將走高

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年10月價量變化，各縣市買氣表現皆有起色，整體月增15.2%，年增7.4%，其...

新青安鬆綁、傳統旺季支撐房市！10月全台交易量年月雙增

永慶房產集團31日發布10月旗下門市交易量，全台交易量月增5%、年增10%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新青安貸款鬆...

鍍面鋼品大廠燁輝11月盤價 平盤定調

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）31日以平盤開出11月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價；至於12月交貨的外銷報價也持平。該公司指出，...

竹北房市交易熱區鎖定這2條路 房仲揭工程師、首購族都這樣買

根據實價登錄資料統計，竹北市近一年交易最熱絡的路段依序為環科一路、中華路與科大二街。其中環科一路以廠辦用途為主，住宅交易...

建商：房價短期難明顯回跌 明年房市有望平穩發展

深耕林口市場的加茂建設董事長邱志揚表示，央行去年第7波房市管制措施使市場觀望，但看好自住與換屋剛性需求，隨屋齡老化與重劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。