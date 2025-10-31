SCFI運價指數連4漲！本周漲幅10.49% 美西線漲幅逾二成

上海集裝箱出口(SCFI)運價指數本周出現連4漲，本周漲幅10.49%，其中，美西線漲幅逾二成，美東線漲幅也有13%，指數連續一個月反彈，代表市場貨量開始回春，對於貨櫃三雄第4季營收、獲利產生挹注。

針對近期最熱門美國和中國大陸已同意暫停實施對航運制裁措施，為期12個月暫停徵收港口費，航運業資深人士對此進展表示，非常滿意這樣的結果，出貨量有望恢復正常，而且羊毛出在羊身上，這對每個人來說都是件好事，捍衛運價，不少海運業者運業陸續發通知調漲11月運價。

根據最新一期出爐運價，北美線在8、9月出現連續下滑後，10月開始反彈，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,647美元，較前一期上漲494美元，漲幅達22.94%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,438美元，較前一期上漲406美元，漲幅13.39%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,344美元，較前一期上漲98美元，周漲幅7.86%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,983美元，較前一期上漲219美元，周漲幅12.41%。

近洋線入旺季，市場需求相對旺，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲15美元，漲幅3.21%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都與前一周持平。